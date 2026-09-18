Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок

В семье известного мастера разговорного жанра и актера Валийона Шамшиева произошло еще одно радостное событие. Артист снова стал отцом. На этот раз в семье родилась девочка.

Эту радостную весть супруга актера сообщила на своей странице в Instagram. Она рассказала, что в их семье появился новый гость — родилась дочка.

Пока информации о том, какое имя дали новорожденной, нет.

Валийон Шамшиев — многодетный артист

Валийон Шамшиев известен как один из многодетных артистов. В 2025 году появлялись сообщения о том, что он стал отцом в 12-й раз.

С появлением на свет нового ребенка радость в семье артиста стала еще больше.