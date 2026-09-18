Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок

·54·Культура
Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок

В семье известного мастера разговорного жанра и актера Валийона Шамшиева произошло еще одно радостное событие. Артист снова стал отцом. На этот раз в семье родилась девочка.

Эту радостную весть супруга актера сообщила на своей странице в Instagram. Она рассказала, что в их семье появился новый гость — родилась дочка.

Пока информации о том, какое имя дали новорожденной, нет.

Валийон Шамшиев — многодетный артист

Валийон Шамшиев известен как один из многодетных артистов. В 2025 году появлялись сообщения о том, что он стал отцом в 12-й раз.

С появлением на свет нового ребенка радость в семье артиста стала еще больше.

Валийон Шамшиевсемья Шамшиевыхновый ребенокВалийон Шамшиев отец
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Ушла из жизни любимая ведущая «Вечерних сказок»: Ёдгора Зиёмухамедова скончалась в возрасте 74 летУшла из жизни любимая ведущая «Вечерних сказок»: Ёдгора Зиёмухамедова скончалась в возрасте 74 летСегодня, 12:22Райхон Уласенова раскрыла историю любви своего сынаРайхон Уласенова раскрыла историю любви своего сынаВчера, 16:34Райхон Ганиевой устроили необычный сюрприз на день рождения (видео)Райхон Ганиевой устроили необычный сюрприз на день рождения (видео)Вчера, 16:11Знаменитый американский рэпер Снуп Догг теперь выступает на свадьбахЗнаменитый американский рэпер Снуп Догг теперь выступает на свадьбахВчера, 15:37Джахонгир Отажонов раскрыл, сколько у него сейчас скота (видео)Джахонгир Отажонов раскрыл, сколько у него сейчас скота (видео)Вчера, 12:26ДжОНЙ сменил имя? Появившееся в интернете фото «паспорта» удивило фанатовДжОНЙ сменил имя? Появившееся в интернете фото «паспорта» удивило фанатовВчера, 12:22
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)
«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
Ильхом Фармонов сделал жене незабываемый подарок
Ильхом Фармонов сделал жене незабываемый подарок
Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси
Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси
Зебо Раксимова рассказала, откуда берет деньги на путешествия и в скольких странах побывала
Зебо Раксимова рассказала, откуда берет деньги на путешествия и в скольких странах побывала