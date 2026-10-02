Звезда «Интер Майами» Лионель Месси расширил свой футбольный бизнес, официально приобретя клуб «Эльденсе», выступающий во втором дивизионе Испании. Эта важная сделка стала смелым шагом для капитана сборной Аргентины на пути к статусу владельца профессионального клуба в Испании, однако одобрение официальных органов и действующие правила могут создать определенные трудности в будущем. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.

Как передает Goal.com, в четверг клуб официально объявил об этой покупке. Это событие войдет в историю как один из крупнейших бизнес-проектов 39-летней аргентинской легенды футбола вне поля. Команда, базирующаяся в провинции Аликанте, ранее принадлежала инвестиционной группе Групо Т, владеющей клубами в Колумбии и Швейцарии. Для «Эльденсе» эта сделка стала третьей сменой владельца за последний год.

Детали сделки и юридические этапы

В настоящее время покупка ожидает официального одобрения Высшего спортивного совета Испании (КСД). После завершения этого процесса для представителя низшего дивизиона Испании начнется совершенно новый этап, полный амбициозных целей. Стоит отметить, что это первый профессиональный футбольный клуб, приобретенный Лионелем Месси в Испании. Ранее в этом году он купил команду «Корнелья» из пятого дивизиона, однако она имела полупрофессиональный статус.

В своем заявлении «Эльденсе» выразил большие надежды на приход нового именитого владельца. Руководство клуба уверено, что появление аргентинской легенды футбола станет поворотным моментом в спортивном, институциональном и социальном развитии команды. В заявлении особо подчеркивается, что приход одного из величайших деятелей в истории спорта в профессиональный испанский футбол в качестве владельца клуба знаменует начало долгосрочного проекта.

История клуба и планы на будущее

Основанный в 1921 году, «Эльденсе» провел большую часть своей истории вне двух сильнейших дивизионов испанского футбола. Команда проводит свои домашние матчи на скромном стадионе «Эстадио Нуэво Пепико Амат» в городе Эльда, вмещающем 5 776 зрителей. Новый проект под руководством Месси нацелен на то, чтобы вывести эту провинциальную команду на новые высоты.

Тем не менее, эксперты считают, что решающую роль в завершении сделки могут сыграть регуляторные ограничения и существующие правила владения в испанском футболе. Только после одобрения КСД новые инвестиции Лионеля Месси в испанский футбол обретут полную юридическую силу, и будет решена дальнейшая судьба команды.