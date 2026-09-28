От чего зависит вкус яйца?

·58·Для жизни
От чего зависит вкус яйца?

Рацион питания курицы может влиять на вкус и запах яйца. Проведенные учеными исследования показали, что при изменении состава корма меняется также количество жирных кислот и некоторых ароматических веществ в яичном желтке.

Например, при добавлении в рацион кур некоторых растительных масел, семян льна или других источников жиров в яйцах может увеличиться количество омега-3 жирных кислот. В некоторых случаях эти изменения заметны также во вкусе и запахе яйца.

Интересно, что корм курицы влияет и на цвет желтка. Например, куры, получающие корм, богатый желто-красными растительными пигментами, несут яйца с более темным желто-оранжевым цветом. Поэтому, видя яйцо с очень темным желтком, это не означает автоматически, что яйцо «вкуснее».

Однако вкус яйца определяется не только кормом курицы. Свежесть или старость яйца, условия хранения и способ его приготовления также влияют на вкус и запах.

Поэтому объяснять разницу во вкусе между домашними и магазинными яйцами исключительно их «натуральностью» не совсем верно. Рацион курицы также может быть одним из важных факторов.

Рацион курВкус яйцаОмега-3 жирные кислотыЖелто-красный
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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