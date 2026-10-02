Anthropic через IPO приближается к оценке в 2 триллиона долларов

·24·Технологии
Anthropic через IPO приближается к оценке в 2 триллиона долларов

Документы по IPO компании Anthropic раскрыли масштабы планов и расходов компании в сфере искусственного интеллекта, сообщает Reuters.

Компания планирует масштабные инвестиции, основываясь на мнении, что искусственный интеллект может индустриализировать мировую экономику в еще больших масштабах, чем электричество и интернет. При этом расходы Anthropic также резко возрастают.

Согласно документам, в 2025 году чистый убыток компании составил 42 миллиарда долларов. В последующие годы планируется потратить 518 миллиардов долларов на обязательства по облачным услугам, вычислительным мощностям и инфраструктуре.

Выручка Anthropic в 2025 году достигла почти 4,6 миллиарда долларов. Это означает 12-кратный рост по сравнению с 2024 годом. Однако операционный убыток компании в 2025 году достиг 8,06 миллиарда долларов, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 2,98 миллиарда долларов.

В прошлом году компания потратила на вычислительные мощности и инфраструктуру 7,33 миллиарда долларов. Это в три раза больше показателя 2024 года и составляет более половины общих операционных расходов.

По данным Reuters, выход Anthropic на биржу может оценить компанию более чем в 2 триллиона долларов. Этот показатель более чем в два раза превышает майскую оценочную стоимость компании в 965 миллиардов долларов.

В документах по IPO Anthropic также отмечается зависимость компании от крупных клиентов. В прошлом году почти четверть выручки пришлась на двух клиентов. Компания выразила обеспокоенность тем, что некоторые крупные клиенты не имеют долгосрочных контрактов и могут сократить расходы или полностью их прекратить.

По состоянию на 31 декабря денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные инвестиции Anthropic составляли 20,28 миллиарда долларов.

IPO компании может стать одним из важнейших индикаторов того, как рынок оценивает крупные компании в сфере искусственного интеллекта. В этом направлении Anthropic конкурирует с OpenAI, Google, Meta и xAI.

Anthropicискусственный интеллектIPOOpenAI
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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