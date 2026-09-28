В Узбекистане снова изменились цены на iPhone 18
Объявлены сегодняшние цены на смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Устройства продаются в версиях еСИМ+еСИМ, а также СИМ+еСИМ с различным объемом памяти и в разных расцветках.
Версии еСИМ+еСИМ:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 599 долларов
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 долларов
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 долларов
iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Блак — 1 989 долларов
• Силвер — 1 989 долларов
• Глакиер — 1 989 долларов
• Бургундй — 1 989 долларов
iPhone 18 Pro Max 512 GB:
• Блак — 2 199 долларов
• Силвер — 2 179 долларов
• Глакиер — 2 149 долларов
• Бургундй — 2 249 долларов
iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 899 долларов.
Версии СИМ+еСИМ:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 649 долларов
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 долларов
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 долларов
iPhone 18 Pro Max 256 GB:
• Глакиер — 2 009 долларов
• Блак — 2 049 долларов
• Силвер — 2 039 долларов
• Бургундй — 2 119 долларов
iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 249 долларов.
iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 949 долларов.
Отмечается, что цены на смартфоны могут меняться ежедневно.
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