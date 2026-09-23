Каннаваро «высказался» перед матчем с Ираном: О стиле Катанеца и дебюте Хакимова

Официальная пресс-конференция перед центральным товарищеским матчем Узбекистан — Иран, который пройдет в Фергане, оказалась намного более жаркой, открытой и богатой на резкие дискуссии, чем ожидалось. Главный тренер национальной сборной, легенда мирового футбола Фабио Каннаваро и капитан команды Элдор Шомуродов предстали перед журналистами и открыто ответили на все вопросы касательно выбора состава, тренерской философии и тактических подходов. Особенно жесткую и бескомпромиссную реакцию итальянского специалиста вызвало напоминание представителей СМИ о том, что бывший тренер Сречко Катанец формировал состав исходя из роста футболистов, а также критические возражения по поводу игроков, не включенных в заявку.

Каннаваро резко подчеркнул, что двери в национальную сборную открыты не по возрасту в паспорте, а в зависимости от таланта и характера на поле: «Несмотря на свой юный возраст, у Хакимова нет страха в сердце, и он обладает сильным характером. В нашей команде вообще нет понятия молодой или старый! Я не просыпаюсь ранним утром и не выбираю игроков по своему усмотрению. Кто достоин в чемпионате, тот и вызван. Если кто-то не был вызван, на то есть свои серьезные причины». Также тренер отметил, что двери сборной всегда открыты и для Икрома Алибаева, а главной целью текущего сбора является долгосрочное будущее сборной и обеспечение преемственности поколений, и попросил журналистов уважать его решения.

И так, дебютирует ли Мухаммад Хакимов в матче против Ирана, как столь жесткая позиция Каннаваро укрепит дисциплину внутри команды и какой сюрприз готовит сборная в Фергане?

«Бесстрашный Хакимов, ответ Катанецу и требования тренера»: 5 главных пунктов пресс-конференции

Самые важные тезисы с громкого выступления Фабио Каннаваро в Фергане:

Шанс Мухаммада Хакимова: Главный тренер особо отметил сильный характер и бесстрашие молодого таланта, подтвердив, что в предстоящих матчах ему будет предоставлено игровое время на поле;

Принцип «нет молодых или старых»: В сборной нет возрастных ограничений — при наличии потенциала играть будут как молодежь, так и опытные ветераны;

Отношение к критике эпохи Катанеца: Каннаваро заявил, что не выбирает футболистов по росту, в состав привлекаются только те, кто показывает реальную игру в чемпионате и приносит пользу команде;

Вопрос Икрома Алибаева: Тренер сообщил, что знает Алибаева как хорошего футболиста и двери сборной для него всегда открыты;

Призыв «уважайте мои решения»: Итальянский специалист подчеркнул, что критика звучит независимо от того, вызывал ли предыдущий тренер 20–22 человека или теперь привлекается много новичков, и призвал журналистов уважать выбор наставника.

Сборная Узбекистана: Сравнение тренерской философии и критериев отбора

Анализ старых принципов Сречко Катанеца и новой системы управления Фабио Каннаваро:

Критерии и направления Подход при Сречко Катанеце Новые правила, введенные Фабио Каннаваро Критерий выбора состава Большой упор на физическую мощь и высокий рост Талант, характер, бесстрашие и сильная личность Возраст футболистов Консервативный, костяк в основном из опытных игроков «Нет возрастных ограничений — только потенциал» Количество вызываемых на сбор Узкий круг: регулярно 20–22 игрока Расширенный состав и открытия внутреннего чемпионата Главная цель и стратегический вектор Только текущий результат и сохранение стабильного состава Фундамент будущего, долгосрочная смена поколений Доверие к молодежи (например, М. Хакимов) Осторожное предоставление минимального времени Обещание реальной игровой практики даже в важных матчах Отношение к СМИ и критике Закрытость и решения без комментариев Открытый диалог, аргументы и требование профессионального уважения

Футбольная экспертиза и инсайдерский анализ: Почему позиция Каннаваро важна для сборной?

Выводы спортивных обозревателей и аналитиков национального футбола:

Разрушение психологических барьеров: Долгие годы в узбекском футболе тренеры отсеивали множество технических талантов под предлогом «еще молод, не готов» или «не подходит по росту»; оценка Каннаваро исключительно по характеру придаст мощную мотивацию всей молодежи во внутреннем чемпионате;

Хакимов — центр нападения будущего: Бесстрашие Мухаммада Хакимова и его нежелание избегать физического давления являются именно теми качествами, которые необходимы в матче против столь тяжелого и агрессивного соперника, как Иран; его появление на поле станет неожиданной тактической головной болью для защитников соперника;

Здоровая конкуренция внутри команды: Расширенный сбор и проверка большего числа игроков не позволят никому успокоиться с мыслью «мое место гарантировано»; даже легионеры будут вынуждены доказывать свой уровень на каждой тренировке;

Авторитет и решительность тренера: Обладатель «Золотого мяча» Фабио Каннаваро открыто заявил, что формирует состав не под воздействием внешнего давления или пожеланий журналистов, а исключительно по собственным взглядам — это обеспечит полное психологическое доверие команды к тренеру.

Выступление Фабио Каннаваро и Элдора Шомуродова в Фергане наглядно показало, что сборная настроена на матч против Ирана не только физически, но и психологически в абсолютно боевом духе.

А как вы считаете, какую пользу принесет нашей национальной сборной философия Фабио Каннаваро «нет понятий молодой или старый»? Сможет ли Мухаммад Хакимов успешно провести свой дебют и забить гол в матче против Ирана? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь анализом этой жаркой пресс-конференции перед завтрашней суперхитовой игрой со всеми любителями футбола!