Неостановимый взлет при Каннаваро: Узбекистан снова поднялся в рейтинге ФИФА

Национальная сборная Узбекистана продолжает демонстрировать яркие результаты на международной арене и подниматься в рейтинге ФИФА! Подозпечные Фабио Каннаваро 1 октября разгромили сборную Сирии со счетом 4:1, подарив болельщикам очередное голевое шоу. Эта убедительная победа пополнила копилку «белых волков» важными очками и подняла нашу сборную еще на одну строчку выше в онлайн-рейтинге. Итак, какое место теперь занимает Узбекистан и почему предстоящий матч против Южной Кореи имеет столь решающее значение?

Бенефис против Сирии и новые очки

В матче с Сирией наша национальная команда продемонстрировала безупречную игру в нападении:

Дубль Норчаева: Нападающий Хусайн Норчаев стал героем встречи, дважды поразив ворота соперника;

Вклад Эсанова и Мозгового: Шерзод Эсанов и Акмал Мозговой также забили по одному мячу, закрепив победу с крупным счетом;

+3,75 очка в рейтинге: Благодаря этой победе наши представители записали на свой счет дополнительные 3,75 очка в мировой рейтинг.

58-я строчка: исторический подъем подряд

«Сборная Узбекистана, ранее поднявшаяся на 59-е место благодаря важной победе над Ираном, после победы над Сирией заняла 58-ю позицию в онлайн-рейтинге ФИФА».

Сборная под руководством Каннаваро с каждым матчем все ближе подбирается к числу 50 сильнейших команд мира.

Рейтинг ФИФА и предстоящее испытание

Показатель / Матч Детали Последний результат Узбекистан 4:1 Сирия (1 октября, 2026) Добавленные очки +3,75 очка Новое занятое место 58-е место в онлайн-рейтинге ФИФА Предыдущая позиция После победы над Ираном было 59-е место Следующий центральный матч 6 октября: Южная Корея — Узбекистан (на выезде)

Положительный результат в гостевом матче против Южной Кореи, который пройдет 6 октября, может принести нашей сборной еще более крупный скачок в рейтинге.

Как вы думаете, смогут ли «белые волки» 6 октября победить Южную Корею на выезде и сделать еще один большой шаг к вхождению в ТОП-50 рейтинга ФИФА? Как вы оцениваете игру команды Каннаваро?

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