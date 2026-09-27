Муниса Ризаева рассказала об отношениях до замужества

Певица Муниса Ризаева откровенно рассказала о своей личной жизни и отношениях с мужем. Она подчеркнула, что никогда не скрывала, что и до брака состояла в отношениях с другими людьми.

«Мне 38 лет. Конечно, я не могу сказать, что до этого возраста ни с кем не встречалась. В моей жизни были другие люди, у меня есть прошлое. Я никогда этого не скрывала», — заявила певица.

По словам Мунисы Ризаевой, ее супруг отнесся к ее прошлому без негатива. Напротив, он всегда поддерживал артистку даже в те моменты, когда она чувствовала себя морально истощенной.

«Когда я говорила ему: “Мне тяжело, я в депрессии”, он отвечал: “Это не имеет значения, моей любви хватит на двоих”. Он так сильно любил меня, что говорил: “Я буду ждать столько, сколько нужно”», — вспоминает Муниса.

Певица призналась, что и после свадьбы отношения складывались непросто. По ее словам, бывали моменты, когда ей даже не хотелось возвращаться домой после бракосочетания.

Несмотря на это, пара преодолела все трудности вместе. Муниса Ризаева отметила, что сегодня счастлива в браке, а настоящее чувство между ними сформировалось примерно через 4–5 месяцев после свадьбы.