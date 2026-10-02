Лионель Месси официально приобрел испанский клуб — неужели в Сегунде строится новая империя?!

·50·Спорт
Лионель Месси официально приобрел испанский клуб — неужели в Сегунде строится новая империя?!

Один из величайших людей в истории мирового футбола Лионель Месси неожиданно преподнес грандиозную сенсацию на арене бизнеса и управления! Аргентинская суперзвезда стала новым владельцем клуба с вековой историей в Испании — «Эльденсе». Пресс-служба испанского клуба выступила с официальным заявлением об этом, взбудоражив весь спортивный мир. Станет ли это соглашение спасательным кругом для сине-гранатовой команды, которая в настоящее время переживает тяжелые времена в Сегунде и находится под угрозой вылета в низшую лигу? И какие грандиозные цели кроются за этим долгосрочным проектом Месси?

Вековая история и новая эра Месси

Скромный клуб «Эльденсе», основанный в 1921 году, теперь оказался в центре внимания мировой прессы:

  • Официальная сделка: Лионель Месси выкупил пакет акций клуба и стал полноправным хозяином команды;

  • Неприкосновенность традиций: Клуб полностью сохранит свою 100-летнюю историю, ценности и традиционные для Месси символичные сине-гранатовые («блауграна») цвета;

  • Проект долгосрочного развития: Новый проект нацелен не только на улучшение результатов на поле, но и на выход в элиту испанского футбола через академию, инфраструктуру и социальные аспекты;

  • Профессиональный статус: Цель — закрепить команду в Сегунде и в будущем поднять ее до уровня, позволяющего конкурировать с сильнейшими клубами Ла Лиги.

Громкое заявление «Эльденсе»

«Приобретение клуба Лионелем Месси знаменует собой новую и захватывающую главу в более чем вековой истории «Эльденсе». Тот факт, что владельцем клуба становится одна из самых известных личностей в истории футбола, является началом нашего долгосрочного проекта, направленного на спортивное, организационное и социальное развитие».

Эта новость служит настоящим лучом надежды для болельщиков клуба, переживающих непростую ситуацию в турнирной таблице.

Текущее положение «Эльденсе» и цифры (Таблица)

Показатель

Текущее положение и факты

Название клуба

«Эльденсе» (КД Элденсе)

Год основания

1921 год (105-летняя история)

Новый владелец

Лионель Месси

Выступающая лига

Испанская Сегунда (2-й дивизион)

Положение в текущем сезоне

Набрано всего 5 очков после 7 туров

Место в турнирной таблице

19-я строчка (на грани опасной зоны)

Приход Месси, несомненно, принесет в команду новые трансферы, крупных спонсоров и новый менталитет.

Как вы думаете, сможет ли Лионель Месси в ближайшие годы вывести «Эльденсе» в испанскую Ла Лигу и превратить в клуб, способный играть против «Барселоны» и «Реала»? Получится ли из Лео успешный владелец клуба, подобный Дэвиду Бекхэму?

Оставляйте свои прогнозы и соображения в комментариях ниже и отправьте эту сенсационную новость из мира футбола всем поклонникам Месси через Telegram!

Лионель МессиЭльденсеCD EldenseСегунда
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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