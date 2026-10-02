Лионель Месси официально приобрел испанский клуб — неужели в Сегунде строится новая империя?!
Один из величайших людей в истории мирового футбола Лионель Месси неожиданно преподнес грандиозную сенсацию на арене бизнеса и управления! Аргентинская суперзвезда стала новым владельцем клуба с вековой историей в Испании — «Эльденсе». Пресс-служба испанского клуба выступила с официальным заявлением об этом, взбудоражив весь спортивный мир. Станет ли это соглашение спасательным кругом для сине-гранатовой команды, которая в настоящее время переживает тяжелые времена в Сегунде и находится под угрозой вылета в низшую лигу? И какие грандиозные цели кроются за этим долгосрочным проектом Месси?
Вековая история и новая эра Месси
Скромный клуб «Эльденсе», основанный в 1921 году, теперь оказался в центре внимания мировой прессы:
Официальная сделка: Лионель Месси выкупил пакет акций клуба и стал полноправным хозяином команды;
Неприкосновенность традиций: Клуб полностью сохранит свою 100-летнюю историю, ценности и традиционные для Месси символичные сине-гранатовые («блауграна») цвета;
Проект долгосрочного развития: Новый проект нацелен не только на улучшение результатов на поле, но и на выход в элиту испанского футбола через академию, инфраструктуру и социальные аспекты;
Профессиональный статус: Цель — закрепить команду в Сегунде и в будущем поднять ее до уровня, позволяющего конкурировать с сильнейшими клубами Ла Лиги.
Громкое заявление «Эльденсе»
«Приобретение клуба Лионелем Месси знаменует собой новую и захватывающую главу в более чем вековой истории «Эльденсе». Тот факт, что владельцем клуба становится одна из самых известных личностей в истории футбола, является началом нашего долгосрочного проекта, направленного на спортивное, организационное и социальное развитие».
Эта новость служит настоящим лучом надежды для болельщиков клуба, переживающих непростую ситуацию в турнирной таблице.
Текущее положение «Эльденсе» и цифры (Таблица)
Показатель
Текущее положение и факты
Название клуба
«Эльденсе» (КД Элденсе)
Год основания
1921 год (105-летняя история)
Новый владелец
Выступающая лига
Испанская Сегунда (2-й дивизион)
Положение в текущем сезоне
Набрано всего 5 очков после 7 туров
Место в турнирной таблице
19-я строчка (на грани опасной зоны)
Приход Месси, несомненно, принесет в команду новые трансферы, крупных спонсоров и новый менталитет.
Как вы думаете, сможет ли Лионель Месси в ближайшие годы вывести «Эльденсе» в испанскую Ла Лигу и превратить в клуб, способный играть против «Барселоны» и «Реала»? Получится ли из Лео успешный владелец клуба, подобный Дэвиду Бекхэму?
Оставляйте свои прогнозы и соображения в комментариях ниже и отправьте эту сенсационную новость из мира футбола всем поклонникам Месси через Telegram!
Комментарии 0
…