Как «сохранять» и приумножать энергию?

Фокусироваться на себе в течение дня — это не значит отгораживаться от внешнего мира. Это привычка каждый час возвращаться к себе вопросом: «В каком состоянии я сейчас? Что нужно моему телу, мыслям и чувствам?»

Чтобы «сохранять» и приумножать энергию, попробуйте следующую простую систему.

1. Начинайте день с себя

Проснувшись, не спешите сразу брать в руки телефон. Сначала уделите себе 5–10 минут.

Спросите себя:

В каком состоянии сегодня мое тело?

Что я сейчас чувствую?

Каковы 1–3 самые важные задачи для меня на сегодня?

Как я хочу относиться к себе сегодня?

Эти вопросы возвращают ваше внимание от внешнего шума к вам самим.

2. Поддерживайте связь с телом в течение дня

Несколько раз в день останавливайтесь на 30 секунд.

Обратите внимание на следующее:

не напряжены ли ваши плечи;

какое у вас дыхание;

не чувствуете ли вы голод, жажду или усталость;

нужно ли вам сейчас отдохнуть или подвигаться.

Тело часто подает нам сигналы, но из-за телефонов, работы и разговоров мы перестаем их слышать.

3. Отслеживайте, куда уходит ваша энергия

Вечером задайте себе один вопрос:

«Что прибавило мне сегодня энергии, а что ее забрало?»

Например:

Дает энергию Истощает энергию Спокойная обстановка Лишние споры Хороший разговор с близкими Попытки угодить всем Достаточный отдых Долгое нахождение в телефоне Важная для вас работа Чрезмерные мысли о чужом мнении Прогулка и легкие движения Ненужная спешка

Через несколько дней у вас появится своя личная «карта энергии».

4. Не обязательно отвечать на все

Одна из привычек, которая отнимает больше всего энергии — это мгновенная реакция на каждое сообщение, слово, проблему и человека.

Позвольте себе:

не отвечать на каждое сообщение сразу;

не ввязываться в каждый спор;

не брать на себя чужие проблемы;

иногда говорить «нет».

Сохранять энергию — это не строить стены, а устанавливать границы.

5. Делайте небольшие перерывы, чтобы «вернуться к себе»

Устраивайте 3–5 раз в день двухминутные паузы.

Отложите телефон и:

Сделайте 3–5 медленных вдохов и выдохов. Обратите внимание на 3 предмета вокруг вас. Почувствуйте ощущения в своем теле. Спросите себя: «Что мне сейчас нужно?»

Ответ может быть простым: попить воды, немного прогуляться, отдохнуть, сосредоточиться или просто побыть в тишине.

6. Выберите одно главное намерение на день

Вместо того чтобы предъявлять к себе завышенные требования по утрам, задайте себе один внутренний ориентир.

Например:

«Сегодня я не буду спешить».

«Сегодня я сосредоточусь на важных делах».

«Сегодня я буду прислушиваться к сигналам своего тела».

«Сегодня я не несу ответственности за чужое настроение».

«Сегодня я буду не строг к себе, а внимателен».

Напоминание себе об этом намерении в течение дня поможет вновь вернуть фокус на себя.

7. Возвращайте себе энергию по вечерам

Перед сном уделите 5 минут записям:

Что повлияло на меня сегодня положительно?

Что меня утомило?

В какой ситуации я потерял(а) себя?

Когда я находился(ась) в хорошем контакте с собой?

Что завтра я сделаю немного иначе?

Главное — не критикуйте себя. Просто наблюдайте.

Самая простая формула

Остановка → ощущение тела → осознание чувства → определение потребности → совершение одного маленького действия для себя.

Например:

«Я устал(а)» → «Плечи напряжены» → «Я пытаюсь везде успеть» → «Мне нужно 10 минут тишины» → отложить телефон и сделать короткий перерыв.

Если сделать это привычкой, ваше внимание постепенно начнет возвращаться от других людей, внешних событий и ненужных тревог к вам самим. А энергия чаще всего сохраняется именно там — в умении не терять себя постоянно.