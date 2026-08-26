Как «сохранять» и приумножать энергию?
Фокусироваться на себе в течение дня — это не значит отгораживаться от внешнего мира. Это привычка каждый час возвращаться к себе вопросом: «В каком состоянии я сейчас? Что нужно моему телу, мыслям и чувствам?»
Чтобы «сохранять» и приумножать энергию, попробуйте следующую простую систему.
1. Начинайте день с себя
Проснувшись, не спешите сразу брать в руки телефон. Сначала уделите себе 5–10 минут.
Спросите себя:
В каком состоянии сегодня мое тело?
Что я сейчас чувствую?
Каковы 1–3 самые важные задачи для меня на сегодня?
Как я хочу относиться к себе сегодня?
Эти вопросы возвращают ваше внимание от внешнего шума к вам самим.
2. Поддерживайте связь с телом в течение дня
Несколько раз в день останавливайтесь на 30 секунд.
Обратите внимание на следующее:
не напряжены ли ваши плечи;
какое у вас дыхание;
не чувствуете ли вы голод, жажду или усталость;
нужно ли вам сейчас отдохнуть или подвигаться.
Тело часто подает нам сигналы, но из-за телефонов, работы и разговоров мы перестаем их слышать.
3. Отслеживайте, куда уходит ваша энергия
Вечером задайте себе один вопрос:
«Что прибавило мне сегодня энергии, а что ее забрало?»
Например:
Дает энергию
Истощает энергию
Спокойная обстановка
Лишние споры
Хороший разговор с близкими
Попытки угодить всем
Достаточный отдых
Долгое нахождение в телефоне
Важная для вас работа
Чрезмерные мысли о чужом мнении
Прогулка и легкие движения
Ненужная спешка
Через несколько дней у вас появится своя личная «карта энергии».
4. Не обязательно отвечать на все
Одна из привычек, которая отнимает больше всего энергии — это мгновенная реакция на каждое сообщение, слово, проблему и человека.
Позвольте себе:
не отвечать на каждое сообщение сразу;
не ввязываться в каждый спор;
не брать на себя чужие проблемы;
иногда говорить «нет».
Сохранять энергию — это не строить стены, а устанавливать границы.
5. Делайте небольшие перерывы, чтобы «вернуться к себе»
Устраивайте 3–5 раз в день двухминутные паузы.
Отложите телефон и:
Сделайте 3–5 медленных вдохов и выдохов.
Обратите внимание на 3 предмета вокруг вас.
Почувствуйте ощущения в своем теле.
Спросите себя: «Что мне сейчас нужно?»
Ответ может быть простым: попить воды, немного прогуляться, отдохнуть, сосредоточиться или просто побыть в тишине.
6. Выберите одно главное намерение на день
Вместо того чтобы предъявлять к себе завышенные требования по утрам, задайте себе один внутренний ориентир.
Например:
«Сегодня я не буду спешить».
«Сегодня я сосредоточусь на важных делах».
«Сегодня я буду прислушиваться к сигналам своего тела».
«Сегодня я не несу ответственности за чужое настроение».
«Сегодня я буду не строг к себе, а внимателен».
Напоминание себе об этом намерении в течение дня поможет вновь вернуть фокус на себя.
7. Возвращайте себе энергию по вечерам
Перед сном уделите 5 минут записям:
Что повлияло на меня сегодня положительно?
Что меня утомило?
В какой ситуации я потерял(а) себя?
Когда я находился(ась) в хорошем контакте с собой?
Что завтра я сделаю немного иначе?
Главное — не критикуйте себя. Просто наблюдайте.
Самая простая формула
Остановка → ощущение тела → осознание чувства → определение потребности → совершение одного маленького действия для себя.
Например:
«Я устал(а)» → «Плечи напряжены» → «Я пытаюсь везде успеть» → «Мне нужно 10 минут тишины» → отложить телефон и сделать короткий перерыв.
Если сделать это привычкой, ваше внимание постепенно начнет возвращаться от других людей, внешних событий и ненужных тревог к вам самим. А энергия чаще всего сохраняется именно там — в умении не терять себя постоянно.
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