Деньги, телефоны и игрушки: об опасных «ловушках», сбрасываемых с дронов

Правоохранительные органы России и пресс-служба Росгвардии выступили с официальным предупреждением о новом виде опасности, которая представляет серьезную угрозу для безопасности населения, особенно маленьких детей и подростков. Сообщается, что с помощью беспилотных летательных аппаратов (дронов) в людных местах и на улицах сбрасываются замаскированные самодельные взрывные устройства.

Спецслужбы призывают граждан ни в коем случае не приближаться к любым подозрительным и ярким предметам, лежащим на земле или в общественных местах, и не брать их в руки.

Предметы-«ловушки»: о чем предупреждают саперы?

Опытный сапер Росгвардии с позывным «Зубр» рассказал об опасных аспектах замаскированных взрывчатых веществ:

«Для маскировки самодельных взрывных устройств используются повседневные ценные предметы, которые легко привлекают внимание людей. Это могут быть набитые купюрами кошельки, пачки банкнот, смартфоны и даже детские игрушки. Они целенаправленно сбрасываются с помощью дронов. Особенно важно объяснить детям, что к таким вещам нельзя прикасаться», — говорит специалист.

За 2 месяца уничтожено более 6 тысяч взрывных устройств

Опубликованы масштабы инженерно-саперных работ, проведенных в рамках мер безопасности:

Более 6000 опасных объектов: по данным Росгвардии, за последние два месяца на Донецком направлении было обнаружено и обезврежено свыше 6 тысяч взрывчатых веществ и устройств;

Труднодоступные места: взрывные ловушки встречаются не только на обочинах дорог, но и в труднодоступных районах, парках и руинах.

Основные правила безопасности для граждан

Ведомства напоминают населению о необходимых действиях при обнаружении подозрительных предметов: