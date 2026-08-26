Деньги, телефоны и игрушки: об опасных «ловушках», сбрасываемых с дронов

·168·Мир
Деньги, телефоны и игрушки: об опасных «ловушках», сбрасываемых с дронов

Правоохранительные органы России и пресс-служба Росгвардии выступили с официальным предупреждением о новом виде опасности, которая представляет серьезную угрозу для безопасности населения, особенно маленьких детей и подростков. Сообщается, что с помощью беспилотных летательных аппаратов (дронов) в людных местах и на улицах сбрасываются замаскированные самодельные взрывные устройства.

Спецслужбы призывают граждан ни в коем случае не приближаться к любым подозрительным и ярким предметам, лежащим на земле или в общественных местах, и не брать их в руки.

Предметы-«ловушки»: о чем предупреждают саперы?

Опытный сапер Росгвардии с позывным «Зубр» рассказал об опасных аспектах замаскированных взрывчатых веществ:

«Для маскировки самодельных взрывных устройств используются повседневные ценные предметы, которые легко привлекают внимание людей. Это могут быть набитые купюрами кошельки, пачки банкнот, смартфоны и даже детские игрушки. Они целенаправленно сбрасываются с помощью дронов. Особенно важно объяснить детям, что к таким вещам нельзя прикасаться», — говорит специалист.

За 2 месяца уничтожено более 6 тысяч взрывных устройств

Опубликованы масштабы инженерно-саперных работ, проведенных в рамках мер безопасности:

  • Более 6000 опасных объектов: по данным Росгвардии, за последние два месяца на Донецком направлении было обнаружено и обезврежено свыше 6 тысяч взрывчатых веществ и устройств;

  • Труднодоступные места: взрывные ловушки встречаются не только на обочинах дорог, но и в труднодоступных районах, парках и руинах.

Основные правила безопасности для граждан

Ведомства напоминают населению о необходимых действиях при обнаружении подозрительных предметов:

  • Ни в коем случае не трогать руками и не пинать ногами бесхозные деньги, телефоны, игрушки или кошельки, валяющиеся на улице;

  • Немедленно удалиться на безопасное расстояние от опасной зоны;

  • Незамедлительно сообщить в правоохранительные органы или спасательную службу.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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