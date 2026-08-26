Насиба Абдуллаева навестила таджикскую девочку, прославившуюся с песней «Бари гал» (видео)

·203·Культура
Насиба Абдуллаева навестила таджикскую девочку, прославившуюся с песней «Бари гал» (видео)

Народная артистка Узбекистана Насиба Абдуллаева отправилась в Таджикистан, чтобы навестить Васлиду — таджикскую девочку, ставшую широко известной в социальных сетях.

Видеозапись с исполнением песни «Бари гал» в исполнении Васлиды быстро завирусилась в соцсетях и привлекла внимание множества пользователей. Судьба девочки вызвала большой интерес и у известной певицы.

По данным местных источников, 24 августа Насиба Абдуллаева посетила поселок Зарнисор в Согдийской области Таджикистана и встретилась с Васлидой и членами ее семьи.

В ходе встречи певица поинтересовалась здоровьем девочки, ее нуждами и тем, какую помощь ей можно оказать. Видеозаписи визита активно распространяются в социальных сетях.

В комментариях многие пользователи тепло встретили эту инициативу Насибы Абдуллаевой, восхищаясь ее вниманием и человечностью.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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