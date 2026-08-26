В Ташкенте встретили мужчину, похожего на покойного Ислама Каримова (видео)

В Ташкенте блогер встретил мужчину, очень похожего на покойного первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Его фото и видео быстро распространились в социальных сетях и вызвали бурное обсуждение среди пользователей.

Многие отмечают, что черты лица, прическа и внешность мужчины напоминают Ислама Каримова.

А некоторые написали, что сходство с первым президентом прослеживается не только во внешности, но и в манере общения и стиле речи.

Эта ситуация также стала поводом для различных шуток и интересных комментариев в соцсетях.

А что думаете вы, действительно ли он похож на покойного Ислама Каримова? Оставьте свое мнение в комментариях.