Представлен необычный кнопочный телефон Кин Дж36 с искусственным интеллектом

·63·Технологии
Представлен необычный кнопочный телефон Кин Дж36 с искусственным интеллектом

Компания Дукин представила необычный смартфон Кин Дж36, сочетающий в себе классический кнопочный формат и возможности искусственного интеллекта. Согласно данным иксбт.ком, это интересное устройство уже поступило в продажу на китайской торговой площадке ДжД.ком по начальной цене 659 юаней. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Ожидается, что новая модель станет уникальным решением для тех, кто скучает по современным технологиям и простым мобильным устройствам. Как сообщает иксбт.ком, хотя внешне телефон напоминает традиционные кнопочные аппараты, его внутренние возможности полностью соответствуют современным требованиям, а работает он на операционной системе Android 13.

Технические характеристики и возможности

Устройство оснащено 2,8-дюймовым экраном с разрешением 480×640 пикселей, а за его эффективную работу отвечает процессор MediaTek МТК8766В. Смартфон также имеет 3 GB оперативной и 32 GB встроенной памяти, что обеспечивает достаточный запас для устройств данного класса.

В компактном и надежном корпусе размещен аккумулятор емкостью 2600 mAh, гарантирующий длительную автономную работу. Благодаря выбранной программной платформе Android 13 пользователи могут не только совершать звонки, но и свободно пользоваться популярными приложениями, такими как WeChat, Алипай, а также различными музыкальными и видеосервисами.

Искусственный интеллект и дополнительные функции

Одной из главных особенностей устройства является голосовой помощник Кин AI, легко выполняющий различные задачи. Этот помощник по запросу пользователя может включить Bluetooth, совершить звонок или написать текст.

Также производители предусмотрели специальные возможности для родителей: они могут удаленно управлять установкой приложений и ограничивать экранное время. Устройство также оснащено ФМ-радио и инфракрасным портом для управления бытовой техникой.

Версии с камерой и без

Кин Дж36 предлагается покупателям в двух модификациях — с камерой или без нее. Выбор осуществляется исходя из личных потребностей клиента и требований безопасности.

По имеющимся данным, версия с камерой получила основной модуль на 13 Мп и фронтальную камеру на 2 Мп. Модель без камеры, в свою очередь, полностью лишена фотомодулей, что удобно для использования на секретных объектах или в местах, где запрещена фотосъемка.

Qin J36DouqinСмартфонAndroid 13Технологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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