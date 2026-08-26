В Мееруте женщина придумала странный способ добиться очистки арыка

Необычный поступок женщины в городе Меерут в индийском штате Уттар-Прадеш вызвал широкое обсуждение в социальных сетях. Выяснилось, что она сообщила в полицию о том, что в открытый и забитый мусором арык поблизости упал ребенок. Об этом сообщает НДТВ.

После звонка сотрудники полиции и городской администрации незамедлительно прибыли на место происшествия и начали поисково-спасательные работы. Сообщается, что арык не очищался полностью в течение нескольких лет и был заполнен отходами.

К поисковым работам были привлечены тяжелая техника и специальные сотрудники, которые вывезли из арыка ил, мусор и другие скопившиеся загрязнения. В ходе поисков, длившихся около трех часов, арык был тщательно осмотрен, однако никакого ребенка в нем не обнаружили.

После этого правоохранительные органы заподозрили, что сообщение могло быть ложным. По предварительным данным, женщина использовала этот метод, чтобы привлечь внимание ответственных лиц к арыку, который долгое время не очищался.

В результате инцидента местные жители подняли вопрос о городской инфраструктуре и своевременной очистке арыков.

В социальных сетях некоторые пользователи раскритиковали женщину за введение полиции в заблуждение, в то время как другие отметили, что в результате ее действий крайне загрязненный арык наконец-то был очищен.

Это происшествие также вызвало вопросы о том, почему работы по благоустройству в районе активизируются только при возникновении чрезвычайных ситуаций.