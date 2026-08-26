Бибисара Асаубаева победила на турнире по рапиду

·90·Спорт
Бибисара Асаубаева победила на турнире по рапиду

Казахстанский гроссмейстер Бибисара Асаубаева стала победительницей в дисциплине рапид на европейском этапе турнира ВР Вомен'с Чесс Тур 2026, проходящего во французском городе Сен-Тропе. Об этом сообщает «Тенгриспорт.кз».

В финале соревнований по рапиду, состоявшемся 25 августа, Асаубаева сыграла против украинского гроссмейстера Марии Музычук и обыграла соперницу со счетом 2:0.

По ходу турнира Асаубаева в четвертьфинале победила Элизабет Петц из Германии, а в полуфинале — Нино Бациашвили из Грузии.

Таким образом, 22-летняя шахматистка заняла первое место в соревнованиях по рапиду на европейском этапе. Однако турнир еще не завершен. 26 августа участницы также поборятся за победу в дисциплине блиц.

Общий призовой фонд европейского этапа ВР Вомен'с Чесс Тур 2026 составляет 40 тысяч долларов. На каждое направление выделено по 20 тысяч долларов, а победительница получает приз в размере 7 тысяч долларов.

ВР Вомен'с Чесс Тур — это серия международных женских шахматных турниров, проводимых в 2026 году на четырех континентах. На каждом этапе соревнования по рапиду и блицу организуются по системе плей-офф (К.О.).

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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