С участием Президента началось торжественное вручение государственных наград

·71·Узбекистан
С участием Президента началось торжественное вручение государственных наград

В резиденции Куксарой с участием Президента Шавката Мирзиёева началась церемония вручения государственных наград в связи с 35-летием государственной независимости Узбекистана.

На мероприятии глава государства искренне поздравил собравшихся с 35-летием независимости страны. Президент в своей речи подчеркнул, что 35 лет — это короткий срок для истории, однако масштаб и значение достигнутых за это время результатов равны векам.

«35 лет — очень короткий период для истории. Но если мы скажем, что уходящие годы по своему масштабу, достижениям и результатам стали периодом, равным веку, это будет вовсе не преувеличением», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства отметил, что главным созидателем происходящих в стране обновлений и перемен является трудолюбивый, самоотверженный и благородный узбекский народ.

Также было подчеркнуто, что ценность независимости ярко проявляется в деятельности людей, трудящихся во благо процветания страны. В частности, был особо отмечен труд фермеров и дехкан, создающих изобилие в селах, наставников, обучающих и воспитывающих молодое поколение, а также врачей, служащих сохранению жизни человека.

Президент также признал заслуги ученых, вносящих вклад в развитие страны, промышленников и предпринимателей, создающих новые предприятия, строителей и архитекторов, благоустраивающих города и села.

Для информации, 26 августа в резиденции Куксарой проходит церемония вручения государственных наград группе соотечественников в связи с 35-летием независимости Узбекистана.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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