При пожаре в больнице в Пакистане погибли 14 младенцев

·116·Мир
При пожаре в больнице в Пакистане погибли 14 младенцев

По меньшей мере 14 новорожденных погибли в результате пожара в государственной больнице в столице Пакистана Исламабаде. Об этом сообщает «Reuters».

Трагедия произошла 26 августа около 07:00 утра в отделении здоровья матери и ребенка Пакистанского института медицинских наук (ПИМС). Пожар начался в палате для младенцев, расположенной в гинекологическом отделении на третьем этаже больницы.

По официальным данным, во время пожара в палате находилось 15 новорожденных. Из них удалось спасти только одного. Остальные 14 младенцев скончались.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность кондиционера или короткое замыкание. Однако точная причина происшествия станет известна после завершения расследования.

По информации спасательной службы, вызов о пожаре поступил в 06:54. На место происшествия были привлечены шесть пожарных машин и четыре бригады скорой помощи. Пожар удалось локализовать за короткое время.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поручил провести незамедлительное расследование инцидента. Он заявил, что ответственные лица будут установлены и в отношении них будут приняты строгие меры. По данному факту также создана специальная комиссия по расследованию.

В настоящее время территория больницы оцеплена, проверяются причины возникновения происшествия и соблюдение мер безопасности.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

68-летний мужчина снял брюки при прохождении через металлоискатель68-летний мужчина снял брюки при прохождении через металлоискательСегодня, 16:12После ухода директора ЦРУ Путин подписал 3 тайных указа: о чем они?После ухода директора ЦРУ Путин подписал 3 тайных указа: о чем они?Сегодня, 16:03В Уганде проверили расходование госсредств и выявили ряд нарушений (видео)В Уганде проверили расходование госсредств и выявили ряд нарушений (видео)Сегодня, 15:43Орден Свободы для Маска: почему Киев вручил миллиардеру государственную награду?Орден Свободы для Маска: почему Киев вручил миллиардеру государственную награду?Сегодня, 13:59Деньги, телефоны и игрушки: об опасных «ловушках», сбрасываемых с дроновДеньги, телефоны и игрушки: об опасных «ловушках», сбрасываемых с дроновСегодня, 13:51Пьяная женщина выбросила 3-летнюю дочь с 10-го этажаПьяная женщина выбросила 3-летнюю дочь с 10-го этажаСегодня, 13:41
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей