При пожаре в больнице в Пакистане погибли 14 младенцев

По меньшей мере 14 новорожденных погибли в результате пожара в государственной больнице в столице Пакистана Исламабаде. Об этом сообщает «Reuters».

Трагедия произошла 26 августа около 07:00 утра в отделении здоровья матери и ребенка Пакистанского института медицинских наук (ПИМС). Пожар начался в палате для младенцев, расположенной в гинекологическом отделении на третьем этаже больницы.

По официальным данным, во время пожара в палате находилось 15 новорожденных. Из них удалось спасти только одного. Остальные 14 младенцев скончались.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность кондиционера или короткое замыкание. Однако точная причина происшествия станет известна после завершения расследования.

По информации спасательной службы, вызов о пожаре поступил в 06:54. На место происшествия были привлечены шесть пожарных машин и четыре бригады скорой помощи. Пожар удалось локализовать за короткое время.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поручил провести незамедлительное расследование инцидента. Он заявил, что ответственные лица будут установлены и в отношении них будут приняты строгие меры. По данному факту также создана специальная комиссия по расследованию.

В настоящее время территория больницы оцеплена, проверяются причины возникновения происшествия и соблюдение мер безопасности.