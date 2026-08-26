Пьяная женщина выбросила 3-летнюю дочь с 10-го этажа

В России 27-летняя Анна Образцова подозревается в том, что в пьяном виде выбросила свою 3-летнюю дочь с 10-го этажа

Инцидент произошел ночью 10 августа в городе Сергиев Посад. По данным следствия, женщина находилась в квартире с двумя детьми. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, она перебросила дочь через перила балкона и сбросила вниз. Девочка упала с 10-го этажа и получила тяжелые травмы различной степени тяжести.

Жизнь девочке спасло то, что она упала на козырек магазина. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии и поместили в реанимационное отделение. Позже СМИ сообщили, что девочка пришла в сознание и в ее состоянии наблюдаются положительные изменения.

По информации Следственного комитета РФ, на допросе женщина признала свою вину, но не смогла объяснить причину своего поступка. Ей предъявлено обвинение в покушении на убийство несовершеннолетнего.

12 августа Сергиев Посадский городской суд заключил женщину под стражу. Она останется под арестом до 10 октября 2026 года. Расследование дела продолжается.