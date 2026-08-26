Теперь можно переводить деньги по номеру телефона

В Узбекистане процесс денежных переводов между физическими лицами стал еще проще. Теперь для отправки средств не обязательно вводить банковский счет или реквизиты пластиковой карты получателя — достаточно указать его номер мобильного телефона.

Новый порядок предусмотрен Правилами осуществления денежных переводов на основе номера мобильного телефона через Систему быстрых платежей, разработанными Центральным банком и прошедшими 24 августа государственную регистрацию в Министерстве юстиции за номером 3930.

Для использования системы номер телефона пользователя сначала привязывается к его банковскому счету. После этого при отправке денег отпадает необходимость отдельно вводить реквизиты карты или банковского счета получателя.

Перед подтверждением перевода пользователю предоставляется информация о фамилии, имени и отчестве получателя денег, обслуживающем его банке, а также о комиссии.

Еще одним удобством является то, что денежные переводы осуществляются в режиме 24/7 и в реальном времени.

Согласно правилам, в системе соблюдаются установленные требования по информационной и кибербезопасности, а также предотвращению мошенничества.

Пользователь может в любое время отменить привязку номера телефона к своему банковскому счету. При этом в рамках одного банка разрешается привязывать один номер мобильного телефона только к одному банковскому счету.