Теперь можно переводить деньги по номеру телефона

·68·Узбекистан
Теперь можно переводить деньги по номеру телефона

В Узбекистане процесс денежных переводов между физическими лицами стал еще проще. Теперь для отправки средств не обязательно вводить банковский счет или реквизиты пластиковой карты получателя — достаточно указать его номер мобильного телефона.

Новый порядок предусмотрен Правилами осуществления денежных переводов на основе номера мобильного телефона через Систему быстрых платежей, разработанными Центральным банком и прошедшими 24 августа государственную регистрацию в Министерстве юстиции за номером 3930.

Для использования системы номер телефона пользователя сначала привязывается к его банковскому счету. После этого при отправке денег отпадает необходимость отдельно вводить реквизиты карты или банковского счета получателя.

Перед подтверждением перевода пользователю предоставляется информация о фамилии, имени и отчестве получателя денег, обслуживающем его банке, а также о комиссии.

Еще одним удобством является то, что денежные переводы осуществляются в режиме 24/7 и в реальном времени.

Согласно правилам, в системе соблюдаются установленные требования по информационной и кибербезопасности, а также предотвращению мошенничества.

Пользователь может в любое время отменить привязку номера телефона к своему банковскому счету. При этом в рамках одного банка разрешается привязывать один номер мобильного телефона только к одному банковскому счету.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Саида Мирзиёева встретилась с представителем Китая: о чем договорились на переговорах?Саида Мирзиёева встретилась с представителем Китая: о чем договорились на переговорах?Сегодня, 18:4435-летие независимости: Президент поздравил обладателей государственных наград35-летие независимости: Президент поздравил обладателей государственных наградСегодня, 17:57С 1 сентября в государственных детских садах подорожает платаС 1 сентября в государственных детских садах подорожает платаСегодня, 16:02Государственная трудовая инспекция выступила с предупреждением по поводу «Открытого бюджета»Государственная трудовая инспекция выступила с предупреждением по поводу «Открытого бюджета»Сегодня, 15:10С участием Президента началось торжественное вручение государственных наградС участием Президента началось торжественное вручение государственных наградСегодня, 14:06В Узбекистане осужденным могут разрешить делать онлайн-покупкиВ Узбекистане осужденным могут разрешить делать онлайн-покупкиСегодня, 12:56
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Узбекистан снова ожидает сильная жара
Узбекистан снова ожидает сильная жара
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
В Узбекистане тысячи женщин вышли замуж за мужчин моложе себя
В Узбекистане тысячи женщин вышли замуж за мужчин моложе себя
В Узбекистане введут обязательные паспорта для животных
В Узбекистане введут обязательные паспорта для животных
В Узбекистане теперь и на домашних животных потребуется паспорт
В Узбекистане теперь и на домашних животных потребуется паспорт
Сколько дней узбекистанцы будут отдыхать на День независимости?
Сколько дней узбекистанцы будут отдыхать на День независимости?
В школах обновили порядок распределения учебных часов
В школах обновили порядок распределения учебных часов
Изготовленный из дынь поезд «Джалолиддин Мангуберди» поражает гостей фестиваля (видео)
Изготовленный из дынь поезд «Джалолиддин Мангуберди» поражает гостей фестиваля (видео)