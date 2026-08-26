В Германии, являющейся крупнейшей экономикой Европы, социальное недовольство правительством и пессимистичные настроения достигли нового рекордного уровня. Результаты масштабного опроса, проведенного авторитетным институтом социологии ИНСА с 14 по 17 августа, показали, что большинство немцев не верят в способность правительства под руководством канцлера Фридриха Мерца вывести экономику страны из кризиса.

Ровно 65 процентов респондентов, принявших участие в исследовании, высказались негативно о ближайшем будущем и заявили, что вообще не верят в улучшение экономической ситуации.

Что беспокоит немцев?

Участники опроса указали на две самые острые проблемы, стоящие перед Германией, которые требуют обязательного решения:

Миграционный кризис (28%): Население считает приток беженцев и слабый контроль над миграцией угрозой номер один;

Экономические проблемы (26%): Сокращение производства, инфляция и рост цен были отмечены в качестве второй основной тревоги.

Пессимизм отчетливо ощущается не только в масштабах государства, но и в личных бюджетах граждан. 51 процент участников ожидает дальнейшего ухудшения своего личного материального положения в ближайшие месяцы. А оптимистов, надеющихся на улучшение финансового состояния, оказалось всего 11 процентов.

Канцлер на 20-м месте в рейтинге политиков: Антирекорд

Личный политический авторитет Фридриха Мерца также продолжает стремительно падать:

Самое последнее место: В рейтинге среди ведущих политиков Германии канцлер занял 20-е место, оставаясь на самом дне списка;

2,51 балла из 10: Согласно весенне-летним результатам оценки по 10-балльной системе, общество оценило Мерца всего в 2,51 балла.

Истинные причины кризиса

Германия в последние годы остается в тисках затяжного структурного экономического кризиса:

Энергетический удар: После прекращения поставок российского газа немецкая промышленность значительно потеряла свою конкурентоспособность из-за дорогого сырья;

Напряженность на Ближнем Востоке: Конфликты оказали дополнительное давление на международную логистику и торговые пути, еще больше усугубив нестабильность на рынке энергоресурсов.

Пессимистичные настроения в обществе и обвал рейтинга канцлера резко усиливают давление в Берлине с целью пересмотра политических и экономических решений.