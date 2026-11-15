Сотрудники Nvidia требуют вернуть бывшего генерального директора Хуанга на должность
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- Сотрудники Nvidia направили обращение в совет директоров с требованием вернуть основателя и бывшего генерального директора Дженсена Хуанга на должность.
- За короткое время под обращением подписалось более 1 600 сотрудников.
- Они выражают обеспокоенность тем, что отсутствие лидера может нанести ущерб лидерским позициям компании на мировом рынке.
Вокруг одного из крупнейших технологических гигантов мира Nvidia продолжаются скандалы. Как сообщает издание ВИРЭД, сотрудники компании выразили резкий протест после отставки бывшего генерального директора и основателя Дженсена Хуанга и требуют вернуть его на занимаемую должность.
Более 1 600 подписей и беспокойство сотрудников
Сообщается, что внутреннее обращение, направленное в совет директоров компании, за короткое время сумело собрать более 1 600 подписей сотрудников. Многие члены команды подчеркивают, насколько важен Хуанг для компании, несмотря на скандалы в его личной жизни.
«Nvidia стала Nvidia именно благодаря Дженсену», — отметил один из сотрудников в комментарии изданию ВИРЭД.
Коллектив серьезно обеспокоен тем, что отсутствие лидера может подорвать ведущие позиции компании на мировом рынке. По данным агентства Bloomberg, до своей отставки сам Хуанг также пребывал в подавленном состоянии и признал перед сотрудниками свои ошибки, заявив, что им нет никаких оправданий.
Обстоятельства дела
Детали и показатели
Основное требование
Вернуть Дженсена Хуанга на руководство компанией
Собранные подписи
К обращению в совет директоров присоединилось более 1 600 сотрудников
Главное опасение
Риск потери Nvidia своих позиций из-за отсутствия руководства
Реакция китайской стороны
МИД КНР отверг обвинения в шпионаже в деле Nvidia
Скандал и китайский фактор
Напомним, ранее разработчик графических процессоров Nvidia объявил об уходе своего основателя Дженсена Хуанга с постов президента и генерального директора. Причиной этого стали его близкие отношения с Элис Хуанг, которую подозревали в том, что она является источником информации для правительственных структур Китая.
В то же время Министерство иностранных дел Китая решительно отвергло все обвинения в шпионаже вокруг Nvidia, назвав их беспочвенными. В настоящее время внимание мирового технологического рынка приковано к тому, как совет директоров отреагирует на обращение сотрудников.
Как вы думаете, будет ли совет директоров вынужден вернуть Дженсена Хуанга под давлением сотрудников? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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