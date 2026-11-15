Сотрудники Nvidia требуют вернуть бывшего генерального директора Хуанга на должность

Вокруг одного из крупнейших технологических гигантов мира Nvidia продолжаются скандалы. Как сообщает издание ВИРЭД, сотрудники компании выразили резкий протест после отставки бывшего генерального директора и основателя Дженсена Хуанга и требуют вернуть его на занимаемую должность.

Более 1 600 подписей и беспокойство сотрудников

Сообщается, что внутреннее обращение, направленное в совет директоров компании, за короткое время сумело собрать более 1 600 подписей сотрудников. Многие члены команды подчеркивают, насколько важен Хуанг для компании, несмотря на скандалы в его личной жизни.

«Nvidia стала Nvidia именно благодаря Дженсену», — отметил один из сотрудников в комментарии изданию ВИРЭД.

Коллектив серьезно обеспокоен тем, что отсутствие лидера может подорвать ведущие позиции компании на мировом рынке. По данным агентства Bloomberg, до своей отставки сам Хуанг также пребывал в подавленном состоянии и признал перед сотрудниками свои ошибки, заявив, что им нет никаких оправданий.