Как Марко Рубио сместил ближайшего друга Трампа? Громкие подробности
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- Отставка генерального директора компании Nvidia Дженсена Хуанга произошла в результате политической борьбы под руководством госсекретаря США Марко Рубио.
- Марко Рубио представил Трампу специальный служебный отчет, предупредив о связях Хуанга с китайским шпионом и выступив против его политики продажи чипов Китаю.
- Вслед за этим давлением Хуанг был вынужден оставить свой пост из-за сведений о связях с китайским шпионом.
Произошло событие, вызвавшее большой резонанс в администрации США и на мировом технологическом рынке. Как пишет газета Те Вашингтон Пост, отставка Дженсена Хуанга, генерального директора компании Nvidia и человека из ближайшего окружения президента Дональда Трампа, на самом деле стала результатом масштабной политической борьбы. Утверждается, что за этим конфликтом стоят высокопоставленные чиновники США, в частности, госсекретарь Марко Рубио.
Закулисная борьба: Марко Рубио и разведывательные отчеты
По данным источников издания, чрезмерное влияние Дженсена Хуанга на Трампа, а также его попытки получить разрешение на продажу Китаю мощных чипов, предназначенных для искусственного интеллекта, вызвали резкое недовольство сторонников национальной безопасности в Вашингтоне.
Решающий удар, приведший к отставке, был нанесен одним из самых влиятельных политиков страны — госсекретарем и советником по национальной безопасности Марко Рубио. Согласно имеющейся информации, Рубио представил Трампу специальное служебное письмо. В нем он, переработав отчет МГБ (ЦРУ) в крайне жестких и мрачных тонах, предостерег президента о предполагаемых связях Хуанга с китайским шпионом.
Основные участники конфликта
Действия и подробности
Дженсен Хуанг
Глава Nvidia, оказался под давлением из-за близости к Трампу и политики экспорта чипов
Марко Рубио
Госсекретарь США, человек, который изменил разведывательный отчет и отправил специальное письмо Трампу
Основная причина
Продажа чипов для искусственного интеллекта Китаю и борьба за влияние в Вашингтоне
Реакция Пекина
МИД Китая обвинил Вашингтон в выдумывании шпионских историй
Личные конфликты и отставка
Утечка этой секретной информации вызвала неожиданную цепную реакцию. В результате Дженсен Хуанг сначала признался в отношениях с главой одной из компаний-клиентов и принес извинения. Однако позже, после распространения сообщений о том, что у него были подобные отношения и с подчиненной сотрудницей, он был вынужден уйти в отставку под сильным давлением.
По мнению экспертов, эта отставка стала огромной победой в многолетней скрытой борьбе между Nvidia и сторонниками жесткой политики США в отношении Китая. Политические круги Вашингтона рассматривают чипы как важнейший ресурс национальной безопасности и выступают за их жесткий контроль.
Официальная позиция Пекина
На фоне этих событий китайская сторона также выступила с жесткой реакцией. Официальный Пекин подверг резкой критике подобные действия Вашингтона. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин на брифинге выступила с заявлением, в котором решительно потребовала от Соединенных Штатов прекратить выдумывать шпионские истории о Китае и не использовать их в качестве предлога для технологической блокады.
Как вы считаете, как вмешательство руководителей технологических компаний в политические процессы и подобные шпионские скандалы влияют на мировой рынок? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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