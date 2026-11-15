Как Марко Рубио сместил ближайшего друга Трампа? Громкие подробности

Произошло событие, вызвавшее большой резонанс в администрации США и на мировом технологическом рынке. Как пишет газета Те Вашингтон Пост, отставка Дженсена Хуанга, генерального директора компании Nvidia и человека из ближайшего окружения президента Дональда Трампа, на самом деле стала результатом масштабной политической борьбы. Утверждается, что за этим конфликтом стоят высокопоставленные чиновники США, в частности, госсекретарь Марко Рубио.

Закулисная борьба: Марко Рубио и разведывательные отчеты

По данным источников издания, чрезмерное влияние Дженсена Хуанга на Трампа, а также его попытки получить разрешение на продажу Китаю мощных чипов, предназначенных для искусственного интеллекта, вызвали резкое недовольство сторонников национальной безопасности в Вашингтоне.

Решающий удар, приведший к отставке, был нанесен одним из самых влиятельных политиков страны — госсекретарем и советником по национальной безопасности Марко Рубио. Согласно имеющейся информации, Рубио представил Трампу специальное служебное письмо. В нем он, переработав отчет МГБ (ЦРУ) в крайне жестких и мрачных тонах, предостерег президента о предполагаемых связях Хуанга с китайским шпионом.