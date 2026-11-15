Завершился турнир UFC 334: Сирил Ган и Кайла Харрисон сохранили чемпионские титулы

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Завершился турнир UFC 334: Сирил Ган и Кайла Харрисон сохранили чемпионские титулы
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  • На турнире UFC 334 в Нью-Йорке (США)
  • Сирил Ган и Кайла Харрисон успешно защитили свои чемпионские пояса.
  • Сирил Ган победил Джоша Хокита в тяжелом весе единогласным решением судей, а Кайла Харрисон одержала победу над Амандой Нунис в 4-м раунде с помощью удушающего захвата.
  • В рамках турнира Стивен Томпсон одержал победу техническим нокаутом, а бой между Урошем Медичем и Кевином Холландом завершился вничью.

Сегодня, 15 ноября, в Нью-Йорке (США) состоялся долгожданный для поклонников смешанных единоборств турнир UFC 334. В ходе вечера был проведен ряд бескомпромиссных и зрелищных поединков, в которых спортсмены мирового уровня продемонстрировали свое мастерство.

Главные бои и защита титулов

В центральном поединке вечера чемпион в тяжелом весе Сирил Ган вышел в октагон против претендента Джоша Хокита. По итогам пятираундового напряженного противостояния единогласным решением судей (48:47) победителем был признан Сирил Ган, успешно защитивший свой чемпионский пояс.

Также во втором по значимости бою турнира состоялся поединок за чемпионский пояс среди женщин в наилегчайшем весе. В нем Кайла Харрисон победила известного бойца Аманду Нунис в 4-м раунде с помощью успешного приема и удушающего захвата, сохранив статус чемпионки.

Основные результаты турнира UFC 334

Детали и метод боя

Сирил Ган — Джош Хокит

Победа Гана единогласным решением судей (48:47)

Кайла Харрисон — Аманда Нунис

Харрисон победила удушающим приемом в 4-м раунде

Стивен Томпсон — Чарльз Радтке

Томпсон победил техническим нокаутом в 3-м раунде

Урош Медич — Кевин Холланд

Бой завершился вничью

Другие результаты турнира

В рамках соревнований состоялся ряд других интересных противостояний. В частности, Кайо Борральо победил Юсри Белгаруи, а Луис Гуруле одолел Билола Хасана решением судей. Бой между Урошем Медичем и Кевином Холландом прошел в упорной борьбе и завершился вничью.

Кроме того, ветеран спорта Стивен Томпсон одержал победу техническим нокаутом над Чарльзом Радтке в 3-м раунде, а Крис Данкан оказался сильнее Дрю Добера по решению судей. Терренс Маккинни победил Джима Миллера техническим нокаутом уже в 1-м раунде, став автором одной из самых быстрых побед вечера.

Как вы считаете, какой бой на турнире UFC 334 произвел на болельщиков наибольшее впечатление? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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