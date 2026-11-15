Завершился турнир UFC 334: Сирил Ган и Кайла Харрисон сохранили чемпионские титулы

Сегодня, 15 ноября, в Нью-Йорке (США) состоялся долгожданный для поклонников смешанных единоборств турнир UFC 334. В ходе вечера был проведен ряд бескомпромиссных и зрелищных поединков, в которых спортсмены мирового уровня продемонстрировали свое мастерство.

Главные бои и защита титулов

В центральном поединке вечера чемпион в тяжелом весе Сирил Ган вышел в октагон против претендента Джоша Хокита. По итогам пятираундового напряженного противостояния единогласным решением судей (48:47) победителем был признан Сирил Ган, успешно защитивший свой чемпионский пояс.

Также во втором по значимости бою турнира состоялся поединок за чемпионский пояс среди женщин в наилегчайшем весе. В нем Кайла Харрисон победила известного бойца Аманду Нунис в 4-м раунде с помощью успешного приема и удушающего захвата, сохранив статус чемпионки.