Если хотите, чтобы с вами считались, немедленно избавьтесь от этих 8 привычек!

Каждый человек хочет, чтобы в обществе, семье и на работе к нему относились с уважением и вниманием. Однако отношение окружающих к нам во многом зависит от того, как мы ведем себя сами и насколько высоко оцениваем собственное достоинство. С помощью представленных правил мы рассмотрим 8 важных шагов, которые помогут человеку защитить свои личные границы и заслужить искреннее уважение окружающих.

Основные принципы завоевания уважения и самопознания

В следующей таблице собраны основные правила, повышающие уважение в обществе и личных отношениях: