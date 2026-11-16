Что происходит в кишечнике у любителей кофе

Новое исследование, проведенное учеными из Копенгагенского университета, показало, что регулярное употребление кофе может положительно влиять на работу пищеварительной системы. В частности, было замечено, что кофе активизирует работу кишечника, ускоряет сокращение мышц толстой кишки и увеличивает разнообразие полезных кишечных бактерий. Результаты научной работы Гут Микробиологй были опубликованы в журнале.

В ходе исследования ученые использовали специальный метод для более точного изучения влияния кофе на пищеварительную систему. В эксперименте приняли участие 61 здоровый взрослый доброволец из Дании. В зависимости от привычки употребления кофе, их разделили на группы: тех, кто пьет от одной до пяти чашек кофе в день, и тех, кто употребляет этот напиток реже. Наблюдение длилось восемь дней.

Одним из самых интересных аспектов эксперимента стало предложение участникам проглотить небольшую электронную капсулу. Это специальное устройство измеряло время прохождения пищи через кишечник, температуру, уровень кислотности и сокращения стенок кишечника. Это позволило ученым напрямую наблюдать за изменениями, происходящими в пищеварительной системе в результате употребления кофе.

В результате анализа у участников, регулярно употребляющих кофе, было выявлено несколько важных различий.

Разнообразие кишечной микрофлоры было выше. Выяснилось, что состав микроорганизмов в кишечнике у тех, кто постоянно пьет кофе, относительно богат и разнообразен. Это указывает на возможную связь между состоянием кишечной микрофлоры и потреблением кофе.

Уровень кислотности в тонкой кишке снизился. Уровень кислотности в тонкой кишке у участников, регулярно пьющих кофе, был значительно ниже, чем у представителей других групп. Однако ученые пока не смогли определить, насколько это изменение полезно или вредно для здоровья человека.

Активность толстой кишки повысилась. В исследовании также было замечено, что более частое употребление кофе связано с более частым сокращением мышц толстой кишки. Такие сокращения имеют важное значение для моторики кишечника и продвижения остатков переваренной пищи.

Ведущий автор исследования Франческа Буччи отмечает, что регулярное сокращение мышц кишечника помогает улучшить процесс пищеварения, предотвратить запоры и поддерживать мышцы кишечника в здоровом состоянии.

В то же время специалисты пока осторожно относятся к результатам, связанным со снижением уровня кислотности в тонкой кишке, так как положительные или отрицательные последствия этого изменения для организма еще не изучены в полной мере.

Ученые также особо подчеркивают, что результаты исследования не доказывают окончательно, что кофе является прямой причиной этих изменений. То есть, хотя наблюдаемые явления связаны с употреблением кофе, для точного подтверждения причинно-следственной связи необходимы дополнительные эксперименты.

Тем не менее, руководитель исследовательской группы Хенрик Мунк Роагер подчеркивает, что эти результаты не следует считать простой случайностью.

«Предыдущие исследования показали, что кофе влияет на ряд процессов в пищеварительной системе, начиная от выделения кислоты в желудке. Кроме того, многие люди и в своей повседневной жизни ощущают влияние кофе на пищеварение», — говорит он.

В будущем ученые планируют продолжить исследования в этом направлении. На следующем этапе предусмотрено проведение нового эксперимента, в котором количество потребляемого участниками кофе будет строго контролироваться. Это поможет глубже понять механизмы, посредством которых кофе влияет на работу кишечника.

Таким образом, новое исследование показало, что кофе, являющийся повседневным напитком для многих, может быть связан не только с бодростью, но и с процессами в пищеварительной системе. Однако для определения его влияния и долгосрочных последствий все еще требуются дополнительные научные изыскания.