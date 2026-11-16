Армения и Турция на пороге завершения 33-летнего противостояния?

В отношениях между Ереваном и Анкарой может начаться новый этап. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что две страны очень близки к установлению дипломатических отношений и полному открытию общей границы, которая была закрыта на протяжении многих лет. Он подчеркнул, что последние встречи и изменения в сфере торговли создают серьезную основу для нормализации отношений.

Отношения между Арменией и Турцией на протяжении многих лет оставались одним из самых сложных дипломатических вопросов в регионе. Однако в последнее время диалог между двумя странами активизировался, а переговоры об экономическом сотрудничестве и открытии границ набрали новые обороты.

Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сделанные 14 ноября в Институте международных и европейских отношений в Дублине, показали, что этот процесс может стать важным поворотным моментом.

Пашинян: «Мы очень близки к финальному шагу»

По словам Пашиняна, за последние годы в отношениях Армении и Турции произошли значительные позитивные сдвиги. Он отметил, что, хотя дипломатические отношения между двумя странами еще официально не установлены, текущая ситуация сильно отличается от прежней.

В качестве примера премьер-министр привел торговые связи. В настоящее время Турция предоставляет возможность использовать свои маршруты для некоторых товаров, экспортируемых из Армении и импортируемых в страну. Несмотря на то, что товары перевозятся не через прямую сухопутную границу между двумя государствами, а через территорию Грузии, Пашинян оценил это как реальное изменение в отношениях.

«Я верю, что в ближайшем будущем мы достигнем полной нормализации отношений с Турцией», — подчеркнул глава правительства Армении.

По его мнению, стороны теперь приблизились к самому важному этапу — оформлению дипломатических отношений и полному открытию границ.

Каков результат встречи с Эрдоганом?

В своем заявлении Пашинян также особо остановился на недавней встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Лидеры двух стран провели переговоры 11 ноября в турецком городе Анталья в рамках климатического саммита ООН КОП31. Согласно официальной информации, распространенной правительством Армении, на встрече была подчеркнута важность доведения процесса нормализации двусторонних отношений до логического завершения.

Также обсуждались вопросы реализации ранее достигнутых договоренностей, расширения торгово-экономических связей и открытия транспортно-коммуникационных маршрутов в регионе.

Пашинян положительно оценил эту встречу. Он отметил, что лидеры двух стран зафиксировали достигнутые в отношениях результаты и обсудили дальнейшие шаги.

Значимость этой встречи заключается в том, что речь идет не только о политических заявлениях. Стороны также выносят на повестку дня практические вопросы, такие как торговля, транспорт и региональное сотрудничество.

Почему граница двух государств закрыта уже 33 года?

Сухопутная граница между Арменией и Турцией закрыта с 1993 года. В то время Турция, поддерживая Азербайджан на фоне конфликта в Нагорном Карабахе, приняла решение закрыть границу с Арменией.

С тех пор официальные дипломатические отношения между двумя странами не установлены. Хотя в 2009 году были подписаны протоколы, направленные на нормализацию отношений, они не были ратифицированы, и договоренности не были полностью реализованы.

Начиная с конца 2021 года, Ереван и Анкара начали новый переговорный процесс по восстановлению отношений. Были назначены специальные представители, проведены различные встречи и предприняты некоторые практические шаги.

Смягчение ограничений на торговых маршрутах в 2026 году также стало одним из важных изменений. Однако эти меры не означают, что граница полностью открыта или установлены дипломатические отношения.

Что может измениться в регионе, если граница откроется?

Открытие границы между Арменией и Турцией может иметь важное экономическое и политическое значение не только для двух стран, но и для всего региона Южного Кавказа.

Во-первых, сократятся торговые пути. В настоящее время часть товарооборота между двумя государствами осуществляется через третьи страны, в том числе через Грузию. Открытие прямой границы может снизить логистические расходы и сэкономить время.

Во-вторых, расширятся транспортные связи. Возобновление работы железных и автомобильных дорог, вероятно, увеличит транзитные возможности региона и создаст новые условия для торговли и инвестиций.

В-третьих, восстановление дипломатических отношений может повлиять на политическую атмосферу на Южном Кавказе. Отношения между Арменией, Турцией и Азербайджаном являются важными факторами региональной безопасности и экономического сотрудничества.

Однако успех этого процесса зависит не только от желания Еревана и Анкары. Мирный процесс между Арменией и Азербайджаном, а также договоренности по региональным транспортным коридорам также играют важную роль.

Самый важный вопрос: когда откроется граница?

Заявление Пашиняна свидетельствует о серьезном сдвиге в дипломатическом процессе. Но пока нет официальной информации о том, что два государства приняли окончательное решение о полном открытии границы или официальном установлении дипломатических отношений.

Эрдоган и Пашинян 11 ноября подчеркнули важность продолжения процесса нормализации отношений, а Пашинян 14 ноября заявил, что стороны приблизились к финальному этапу.

Таким образом, текущую ситуацию правильнее оценивать не как подписание исторического соглашения, а как появление важной дипломатической возможности после многолетнего противостояния.

Если стороны смогут воспользоваться этой возможностью, политический и экономический ландшафт Южного Кавказа может измениться. А открытие границы, остававшейся закрытой 33 года, вероятно, откроет двери для новых торговых путей, сотрудничества и добрососедских отношений в регионе.