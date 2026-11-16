15 средств первой помощи, которые должны быть в каждом доме...

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15 средств первой помощи, которые должны быть в каждом доме...
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  • В каждом доме необходима специальная аптечка для оказания первой помощи при неожиданных травмах и чрезвычайных ситуациях до прибытия врача.
  • Рекомендуется, чтобы этот комплект включал стерильные бинты, марлевые салфетки, лейкопластырь, медицинские перчатки, ножницы, пинцет, термометр, тонометр, фонарик и турникет.
  • Также в состав должны быть включены средства для снятия боли, снижения температуры, борьбы с диареей и против аллергии.

В случае неожиданной травмы, лихорадки, кровотечения или внезапного недомогания первые минуты имеют решающее значение. В такие моменты даже простые домашние медицинские средства могут оказать огромную помощь. Однако наполнять аптечку любыми лекарствами или медицинскими изделиями неправильно. В частности, инъекции, антибиотики и препараты для быстрого снижения артериального давления, используемые без рекомендации врача, могут привести к серьезным осложнениям.

Целесообразно иметь в каждом доме отдельную аптечку, предназначенную для оказания первой помощи. В ней должны храниться средства, необходимые для оказания первичной помощи при легких травмах, ожогах, лихорадке, боли и других состояниях, которые могут встретиться в повседневной жизни.

Важно помнить, что домашняя аптечка не заменяет больницу или скорую медицинскую помощь. Ее задача — оказание безопасной первой помощи до прибытия врача или до появления возможности обратиться в медицинское учреждение.

Ниже мы рассмотрим основные средства, которые полезно иметь в каждом доме, и аспекты, на которые следует обратить внимание при их использовании.

1. Медицинские средства, необходимые для первой помощи

1. Стерильные бинты и марлевые салфетки

Необходимы для закрытия раны при порезах, ссадинах и других травмах, а также для контроля кровотечения путем давления. Целесообразно иметь в аптечке стерильные марлевые салфетки разных размеров, бинты и давящие повязки.

2. Эластичный бинт

Используется в качестве повязки при растяжении суставов, легких травмах и отеках. Однако его нельзя затягивать слишком туго: это может нарушить кровообращение.

3. Лейкопластырь и медицинский скотч

Пригодятся при небольших порезах, ссадинах и для фиксации повязок. Полезно иметь несколько обычных и водостойких пластырей разных размеров.

4. Медицинские перчатки

Использование одноразовых медицинских перчаток перед оказанием помощи пострадавшему снижает риск заражения инфекциями через кровь и другие биологические жидкости.

5. Медицинские ножницы и пинцет

Ножницы могут понадобиться для разрезания бинта, марли и одежды, а пинцет — для осторожного удаления мелких инородных тел с поверхности кожи. Глубоко проникшие предметы самостоятельно извлекать не следует.

6. Электронный термометр

Необходим для определения температуры тела. Значение термометра возрастает, особенно если в доме есть дети или пожилые люди.

7. Тонометр

В домах, где живут люди, нуждающиеся в регулярном контроле артериального давления, полезно иметь автоматический или механический тонометр. Однако не следует путать определение повышенного давления с попыткой самостоятельно его быстро снизить.

8. Фонарь

Пригодится при отключении электроэнергии, ночных травмах или других чрезвычайных ситуациях. Необходимо также периодически проверять его батарейки.

9. Турникет — кровоостанавливающий жгут

Это средство может применяться при опасном для жизни сильном кровотечении из руки или ноги. Но его неправильное использование наносит серьезный вред. Поэтому использовать его нужно только в случае необходимости и при знании правил правильного применения. При обычных порезах в первую очередь следует попытаться остановить кровь путем прямого давления на рану.

2. Какие лекарства должны быть в домашней аптечке?

При выборе лекарственных средств необходимо учитывать возраст членов семьи, аллергию, имеющиеся заболевания и рекомендации врача.

10. Обезболивающие и жаропонижающие препараты

Средства, такие как парацетамол и ибупрофен, используются для облегчения боли и снижения температуры. Однако принимать их нужно с учетом возраста, массы тела, инструкции и противопоказаний.

Одновременный прием нескольких препаратов с одинаковым действием или употребление лекарств, содержащих парацетамол, создает риск передозировки.

11. Средства от диареи и соли для регидратации

При диарее организм теряет большое количество воды и солей. Поэтому полезно иметь в аптечке специальные порошки для приготовления перорального регидратационного раствора — «Регидрон» или другие средства ОРС.

Самая важная задача здесь — восполнить потерю жидкости и электролитов в организме. Особенно быстро обезвоживание может развиться у детей и пожилых людей. При диарее с примесью крови, высокой температуре, сильной слабости или признаках обезвоживания необходимо обратиться к врачу.

12. Противоаллергические препараты

В доме могут быть антигистаминные средства, используемые при легких формах аллергических реакций. Однако при выборе препарата следует учитывать возраст человека, прием других лекарств и историю аллергии.

Такие признаки, как затрудненное дыхание, отек языка или горла, потеря сознания, могут свидетельствовать о тяжелой аллергической реакции. В такой ситуации нельзя ограничиваться обычной таблеткой от аллергии, необходимо немедленно вызвать скорую медицинскую помощь.

13. Средства от боли в горле и для полости рта

Для уменьшения легкого дискомфорта в горле можно использовать пастилки или средства местного действия. Следует обращать внимание на их состав и возрастные ограничения.

3. Средства, которые не обязательно, но многие хранят в аптечке

В списках о домашней аптечке также встречаются спирт, йод, зеленка, нашатырный спирт, различные инъекции и антибиотики. Но хранить их все в каждом доме не обязательно.

Спирт и антисептики. Спиртовые антисептики могут использоваться для дезинфекции кожи рук. Но заливать 70- или 96-процентный спирт в открытую рану не рекомендуется: он может вызвать раздражение тканей и помешать процессу заживления. Для очистки небольших ран лучше использовать чистую проточную воду или стерильный физиологический раствор.

Йод и зеленка. Если есть необходимость в их использовании, применять их нужно согласно инструкции. Вместо того чтобы заливать их внутрь открытой раны, следует подобрать соответствующий антисептик по рекомендации врача или фармацевта.

Нашатырный спирт. Поднесение нашатырного спирта к носу человека, потерявшего сознание, не считается безопасным методом первой помощи. В такой ситуации важно проверить, дышит ли человек, придать ему безопасное положение и при необходимости вызвать скорую помощь.

Шприцы для инъекций. Хранить в каждом доме шприцы объемом 2, 5 или 10 миллилитров не обязательно. Особенно при отсутствии медицинских знаний и навыков попытка сделать укол может привести к инфекции, неправильному подбору дозы лекарства и другим осложнениям.

Инъекционные препараты для снижения артериального давления. Самовольное использование растворов сульфата магния, дибазола и папаверина в домашних условиях опасно. Может произойти резкое падение артериального давления, потеря сознания и другие тяжелые осложнения. В случае повышения артериального давления необходимо оценить состояние больного и следовать рекомендациям врача.

Антибиотики. Хранить их в аптечке «на всякий случай» и принимать без назначения врача неправильно. Антибиотики применяются только при соответствующей бактериальной инфекции и по назначению медицинского специалиста. Неправильное использование может усилить устойчивость к антибиотикам.

4. Как хранить домашнюю аптечку?

Наличия необходимых средств в самой аптечке недостаточно. Важно также правильно их хранить.

  • Храните лекарства в сухом, прохладном и защищенном от солнечных лучей месте.

  • Поместите аптечку в недоступное для детей, но быстро доступное для взрослых место.

  • Храните лекарства в оригинальной упаковке и с инструкцией.

  • Не используйте препараты с истекшим сроком годности.

  • Своевременно пополняйте использованные или закончившиеся перевязочные материалы.

  • Каждые шесть месяцев проверяйте аптечку, контролируя срок годности и условия хранения.

  • Личные лекарства членов семьи храните отдельно от общих средств первой помощи.

Также полезно иметь рядом с аптечкой листок с номерами телефонов скорой медицинской помощи, семейного врача и ближайшего медицинского учреждения.

5. В каких случаях не следует пытаться лечиться дома?

Средства первой помощи помогают при легких травмах и некоторых простых ситуациях. Но при появлении определенных признаков нужно, не теряя времени, вызывать медицинскую помощь:

  • Сильное или не останавливающееся кровотечение;

  • Боль или чувство давления в груди;

  • Затрудненное дыхание;

  • Потеря сознания или нарушение сознания;

  • Перекос одной стороны лица, внезапная слабость в конечностях или нарушение речи;

  • Сильная аллергическая реакция и отек горла;

  • Серьезный ожог, перелом или травма головы;

  • Признаки тяжелого обезвоживания у ребенка или пожилого человека.

В таких ситуациях пытаться самостоятельно решить проблему с помощью домашних лекарств опасно. В Узбекистане для вызова скорой медицинской помощи можно позвонить по номеру 103.

Заключение: важно, чтобы в аптечке были не многие лекарства, а необходимые средства

Наличие аптечки первой помощи в каждом доме — это не просто предосторожность, а важная подготовка для безопасности членов семьи. Однако наполнение аптечки всевозможными уколами, сильными препаратами и антибиотиками не повышает ее эффективность.

Самый правильный подход — хранить стерильные перевязочные материалы, перчатки, пластырь, ножницы, термометр, необходимые личные лекарства и средства регидратации, знать правила оказания первой помощи и обращаться к врачу при опасных симптомах.

Потому что в чрезвычайной ситуации жизнь человека иногда спасает не самое дорогое лекарство, а правильно и своевременно оказанная первая помощь.

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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