Как вывести пятна с одежды? Простые и проверенные домашние способы!
Появление различных пятен на любимой одежде в повседневной жизни — одна из самых распространенных бытовых проблем, беспокоящих многих. Большинство людей в такой ситуации сразу думают о том, чтобы отнести вещь в дорогую химчистку или вовсе выбросить её. Однако практика показывает, что даже самые сложные пятна можно легко удалить без вреда для ткани с помощью самых простых и доступных средств, имеющихся на кухне и в домашней аптечке.
Для этого достаточно лишь правильно знать, какое пятно чем выводить. Знаете ли вы, что молоко может удалить чернила, пищевая сода — следы кофе, а лёд помогает отделить прилипшую жвачку? Какие же лайфхаки будут наиболее полезны для домохозяек и каждого человека, каковы секреты очистки без повреждения ткани и каких простых правил нужно придерживаться, чтобы вернуть одежде первоначальный вид?
«Маленький лайфхак — большой результат»: способы удаления пятен домашними средствами
Основные методы выведения повседневных пятен на основе представленных практических рекомендаций:
Следы чернил и ручки: Обычное молоко творит чудеса при выведении чернильных пятен; а место, куда попала паста от ручки, можно легко очистить с помощью спирта;
Средства макияжа и красоты: Следы от губной помады и тонального крема для лица достаточно протереть спиртом; а при пролитии лака для ногтей выручит специальная жидкость для снятия лака;
Еда и напитки: Место, куда пролился кофе, обрабатывается путем посыпки пищевой содой; жировые пятна растворяет средство для мытья посуды; а шоколад и следы грязи можно удалить с помощью столового уксуса;
Ягоды и специи: Свежие фруктовые пятна очищаются лимонным соком; на ткань, куда попал сок различных ягод, рекомендуется налить кипяток и постирать; пятно от куркумы в еде устраняет хозяйственное мыло;
Особые и сложные пятна: Прилипшую к одежде жвачку замораживают льдом и соскабливают; пятна духов удаляет лимонный сок, следы зелёной травы — уксус, а различные красные пятна — перекись водорода.
Экспресс-руководство по чистке одежды: тип пятна и необходимое средство
Сравнительная таблица выведения пятен с помощью подручных средств:
№
Тип пятна
Домашнее средство для выведения
Особенности применения
1
Чернильные пятна
Молоко
Слегка смочить испачканное место в молоке и протереть
2
Следы помады
Спирт
Нанести спирт на ватный диск и аккуратно протереть
3
Красные пятна
Перекись водорода
Рекомендуется применять, проверив стойкость цвета ткани
4
Кофейные пятна
Пищевая сода
Потереть пастой из увлажненной соды
5
Жировые пятна
Средство для мытья посуды
Расщепляет жир, смыть после небольшого ожидания
6
Тональный крем
Спирт
Быстро удаляет следы жирного крема
7
Пятна ягод
Лимонный сок
Природная кислота расщепляет пигмент
8
Пятно от ручки
Спирт
Растворяет чернила и выводит их из ткани
9
Лак для ногтей
Средство для снятия лака
Осторожно очищается с помощью ваты
10
Пятно от травы (зелени)
Уксус
Нейтрализует следы хлорофилла
11
Пятно от духов
Лимонный сок
Устраняет последствия эфирных масел
12
Жвачка
Лёд
Замораживается и легко счищается
13
Куркума
Хозяйственное мыло
Щелочное мыло растворяет цвет
14
Различные ягоды
Кипяток
Льется с изнаночной стороны ткани
15
Шоколад и грязь
Уксус
Устраняет последствия грязи и сладостей
Рекомендации домохозяек и специалистов: правила бережного отношения к ткани
Важные советы по уходу за одеждой:
Удаляйте пятно пока оно свежее: Чем быстрее очищено пролитое вещество, тем меньше оно успевает впитаться в волокна и легче выводится;
Двигайтесь от краев к центру: Во избежание размазывания пятна при протирании, ватный диск или тряпочку нужно перемещать от краев пятна к его центру;
Предварительное тестирование: Перед применением уксуса, спирта или перекиси водорода обязательно протестируйте средство на незаметном внутреннем шве одежды, что гарантирует сохранение цвета ткани;
В конце постирайте в теплой воде: После применения средства и удаления пятна достаточно прополоскать одежду в теплой воде с обычным порошком.
Эти простые и проверенные лайфхаки помогут вам поддерживать чистоту в доме, сэкономить время и деньги. Не спешите выбрасывать любимые наряды, все решения найдутся на вашей кухне!
А какое домашнее средство вы чаще всего используете при выведении сложных пятен с одежды? Пробовали ли вы очищать пятна молоком или уксусом? Оставьте свой личный опыт и проверенные секреты в комментариях и поделитесь этим полезным руководством со всеми домохозяйками и близкими!
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