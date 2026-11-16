Неожиданное потепление в ноябре в Узбекистане: температура поднимется до +25 градусов

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Неожиданное потепление в ноябре в Узбекистане: температура поднимется до +25 градусов
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • В Узбекистане с 16 по 22 ноября ожидается аномально теплая погода для последнего месяца осени.
  • В течение недели в некоторых регионах республики температура воздуха может подняться до +22…+25 градусов, при этом сохранится сухая и солнечная погода.
  • Согласно анализу климатолога Эркина Абдулахатова и Газета.уз, несмотря на дневное тепло, утром и вечером будет прохладно, поэтому не рекомендуется убирать теплую одежду.

В середине ноября в Узбекистане ожидается потепление. В течение недели в некоторых регионах температура воздуха может подняться до +22…+25 градусов. Примечательно, что наряду с дневным теплом ночи не будут слишком холодными, в республике сохранится преимущественно сухая и солнечная погода.

Согласно анализу климатолога Эркина Абдулахатова и Газета.уз, в период с 16 по 22 ноября возможны аномально теплые для последнего месяца осени дни. Однако температурные показатели могут варьироваться в зависимости от региона.

Как изменится температура в течение недели?

В ночь на 16–17 ноября, то есть в понедельник и вторник, на большей части территории республики ожидается температура воздуха около +2…+7 градусов. Это означает, что ночи будут относительно прохладными, а дни — теплыми.

Со второй половины недели в некоторых регионах температура может еще больше повыситься. Днем столбик термометра может достичь +22…+25 градусов.

Такие показатели означают довольно теплую погоду для ноября. Поэтому днем можно будет одеваться легче, однако не стоит забывать, что утром и вечером воздух будет заметно прохладным.

Будут ли дожди? Какая погода ожидается в течение недели?

Согласно представленному прогнозу, с 16 по 22 ноября в большинстве регионов Узбекистана сохранится преимущественно сухая и солнечная погода. Вероятность осадков в течение недели оценивается как низкая.

В эти дни создаются благоприятные условия для прогулок на свежем воздухе, семейного отдыха и планирования повседневных дел. Однако, поскольку прогнозы погоды обновляются, перед планированием поездок или важных мероприятий целесообразно проверять местные прогнозы.

Что будет после теплых ноябрьских дней?

Повышение температуры до +25 градусов может стать неожиданностью для многих в преддверии зимы. Но неделя теплой погоды не означает, что зима задержится или что температура останется высокой в последующие дни.

Поэтому не стоит поддаваться обманчивому дневному теплу и спешить полностью убирать теплые вещи. Особенно важно учитывать прохладную погоду по утрам и вечерам.

В заключение, с 16 по 22 ноября в некоторых регионах Узбекистана может наблюдаться одна из самых теплых недель осени. Температура до +25 градусов днем, солнечное небо и низкая вероятность осадков свидетельствуют о относительно комфортной погоде в течение недели.

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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