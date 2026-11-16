В Венгрии на фермах и складах бывшего министра нашли 19,5 млн долларов наличными

Раскрыты новые подробности крупного коррупционного скандала, потрясшего политическую арену Венгрии. В ходе масштабных обысков, проведенных в отношении бывшего министра национального развития Миклоша Шестака, в лесах, на фермах, складах и в тайниках было обнаружено в общей сложности наличных денег в эквиваленте 19,5 млн долларов было конфисковано.

Обыски и рекордные суммы

Согласно информации, в текущем году 12–13 ноября во время оперативных обысков были обнаружены огромные суммы в иностранной и местной валюте:

Форинт: 5 миллиардов 71 миллион 632 тысячи венгерских форинтов;

Евро: 2 миллиона 658 тысяч 350 евро;

Доллар: 1 миллион 257 тысяч 100 долларов США.

Подсчет конфискованных наличных средств сам по себе превратился в крупную операцию. Сотрудники государственного казначейства в количестве 12 человек используя 5 специальных устройств, для точного подсчета средств потратили 8 часов. времени.

Детали расследования Основные показатели и факты Подозреваемый Миклош Шестак (бывший министр национального развития Венгрии, 2014–2018 гг.) Неприкосновенность В конце сентября был лишен депутатской неприкосновенности и арестован Конфискованные средства Всего наличных в эквиваленте 19,5 млн долларов Причина расследования Получение взяток от государственной транспортной компании «Воланбусз» и нанесение ущерба бюджету

Коррупционная схема и версия следствия

По версии правоохранительных органов, Миклош Шестак в период работы правительства Виктора Орбана (в 2015–2018 годах), используя свое служебное положение, подозревается в получении взяток от государственной транспортной компании «Воланбусз». Его обвиняют в нанесении государству крупного материального ущерба путем искусственного завышения цен при закупке автобусов.

Стоит отметить, что бывший министр категорически отвергает все предъявленные ему обвинения. Его адвокаты заявляют, что еще не доказано никакими официальными документами или уликами, что найденные при обыске деньги принадлежат непосредственно Миклошу Шестаку. В настоящее время по этому громкому делу продолжаются дополнительные следственные действия.

Как вы считаете, насколько эффективны подобные жесткие меры в борьбе с коррупцией и выявлении скрытых средств в европейских странах? Оставляйте свое мнение в комментариях!