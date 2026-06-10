Уровень инфляции в Узбекистане обновил исторический минимум

·0·Экономика
Уровень инфляции в Узбекистане обновил исторический минимум

В экономике нашей страны наблюдаются важные и позитивные изменения, непосредственно влияющие на покупательную способность и благосостояние граждан. По итогам мая текущего года годовые темпы инфляции в потребительском секторе Узбекистана значительно снизились, составив 5,5%. Эта цифра стала рекордно низким и наиболее позитивным показателем в современной экономической истории нашей страны за последние годы — историческим минимумом. Для сравнения и анализа отметим, что в апреле текущего года этот показатель составлял 7%, а в мае прошлого года был значительно выше — 8,7%. Такая стабилизация цен свидетельствует о снижении напряженности на рынках.

Однако, несмотря на общую позитивную динамику снижения в экономике, в сегменте продуктов питания, наиболее необходимых для повседневных нужд населения, в частности на рынке мясной продукции, наблюдалось некоторое подорожание и рост цен. Проведенные наблюдения показали, что в течение мая:

  • Средняя цена на бескостную говядину на 3,6%;

  • цены на говядину на кости и мякоть баранины на 2,9% выросли.

Центральный банк, являющийся главным финансовым регулятором страны, твердо придерживается долгосрочного целевого стратегического показателя (таргета) на уровне 5%. Тем не менее, согласно прогнозам финансовых аналитиков и экономистов, с учетом сезонных факторов на внутреннем рынке, до конца текущего года ожидается некоторая корректировка (рост) общего уровня инфляции до 6,5%. Самая главная и отрадная стратегическая цель уже близка — согласно планам ученых и экономических реформ, к концу 2027 года ожидается полное и устойчивое достижение целевого показателя инфляции в 5% в нашей стране. Это еще больше укрепит стоимость нашей национальной валюты.

Следите за последними реформами в экономике нашей страны, новыми решениями Центрального банка, анализом цен на рынках и самыми актуальными, достоверными эксклюзивными новостями о нашей повседневной жизни вместе с нами на страницах Замин!

УзбекистанЭкономикаИнфляцияЦентральный банкФинансы
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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