Объявлены курсы валют на 9 июля

·49·Экономика
Объявлены курсы валют на 9 июля

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 9 июля 2026 года. Согласно им, доллар подешевел на 16,57 сума и составил 12 004,75 сума.

Евро подешевел на 42,94 сума и составил 13 691,42 сума.
Российский рубль подешевел на 0,53 сума и составил 157,11 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 67,79 сума и составил 16 017,94 сума.
• Японская иена подешевела на 0,34 сума и составила 73,89 сума.
• Швейцарский франк подешевел на 38,93 сума и составил 14 855,53 сума.
• Китайский юань подешевел на 3,79 сума и составил 1 765,46 сума.

Национальный банк УзбекистанаДоллар СШАЕвроРоссийский рубльБританский фунт
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Nodirbek Razzokov
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