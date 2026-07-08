Объявлены курсы валют на 9 июля
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• Евро подешевел на 42,94 сума и составил 13 691,42 сума.
Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 9 июля 2026 года. Согласно им, доллар подешевел на 16,57 сума и составил 12 004,75 сума.
• Евро подешевел на 42,94 сума и составил 13 691,42 сума.
• Российский рубль подешевел на 0,53 сума и составил 157,11 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 67,79 сума и составил 16 017,94 сума.
• Японская иена подешевела на 0,34 сума и составила 73,89 сума.
• Швейцарский франк подешевел на 38,93 сума и составил 14 855,53 сума.
• Китайский юань подешевел на 3,79 сума и составил 1 765,46 сума.
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