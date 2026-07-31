На 3 августа прогнозируется снижение курса доллара

·132·Экономика
На 3 августа прогнозируется снижение курса доллара

Прогнозируется, что курс доллара, который будет действовать 3 августа, снизится на 56–57 сумов. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.

Лучшие курсы продажи доллара в банках:

• МКБанк — 12 000 сумов.
• UniversalBank — 12 000 сумов.
• Анорбанк — 11 995 сумов.
• Ориент Финанс Банк — 11 990 сумов.
• Садерат Банк — 11 990 сумов.

Лучшие курсы покупки доллара у банков:

• Асакабанк — 12 020 сумов.
• Азия Альянс Банк — 12 025 сумов.
• Агробанк — 12 040 сумов.
• Туронбанк — 12 040 сумов.
• Народный банк — 12 040 сумов.

В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.

AnorbankAgrobankAsakabankTuronbankOrient Finans Bank
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Сколько налогов заплатили Узбекистану зарубежные компании, такие как Apple и Google?Сколько налогов заплатили Узбекистану зарубежные компании, такие как Apple и Google?Вчера, 22:33Объявлены курсы валюat на 3 августаОбъявлены курсы валюat на 3 августаВчера, 16:24Узбекистан-2027: Самые важные изменения в налоговой системе (кешбэк, вклады, ставка)Узбекистан-2027: Самые важные изменения в налоговой системе (кешбэк, вклады, ставка)30.07, 23:01Объявлены курсы валют на 31 июляОбъявлены курсы валют на 31 июля30.07, 16:3231 июля ожидается снижение курса доллара31 июля ожидается снижение курса доллара30.07, 10:5130 афганских предпринимателей в Ташкенте: какова цель? (фото)30 афганских предпринимателей в Ташкенте: какова цель? (фото)29.07, 23:05
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Границы закрыты: Узбекистан и Пакистан выбрали путь в обход Афганистана
Границы закрыты: Узбекистан и Пакистан выбрали путь в обход Афганистана
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Объявлены курсы валюat на 3 августа
Объявлены курсы валюat на 3 августа
7 июля ожидается рост курса доллара
7 июля ожидается рост курса доллара
Объявлены курсы валют на 8 июля
Объявлены курсы валют на 8 июля
8 июля ожидается снижение курса доллара
8 июля ожидается снижение курса доллара
Объявлены курсы валют на 9 июля
Объявлены курсы валют на 9 июля
Объявлены курсы валют на 10 июля
Объявлены курсы валют на 10 июля