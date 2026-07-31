На 3 августа прогнозируется снижение курса доллара
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• МКБанк — 12 000 сумов.
• Асакабанк — 12 020 сумов.
Прогнозируется, что курс доллара, который будет действовать 3 августа, снизится на 56–57 сумов. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.
Лучшие курсы продажи доллара в банках:
• МКБанк — 12 000 сумов.
• UniversalBank — 12 000 сумов.
• Анорбанк — 11 995 сумов.
• Ориент Финанс Банк — 11 990 сумов.
• Садерат Банк — 11 990 сумов.
Лучшие курсы покупки доллара у банков:
• Асакабанк — 12 020 сумов.
• Азия Альянс Банк — 12 025 сумов.
• Агробанк — 12 040 сумов.
• Туронбанк — 12 040 сумов.
• Народный банк — 12 040 сумов.
В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.
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