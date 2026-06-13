Крупные криптобиржи отменили акции SpaceX IPO

·0·Экономика
Крупные криптобиржи отменили акции SpaceX IPO

Крупные платформы для торговли криптовалютой, такие как Bybit, Binance, Bitget Валлет и MEXC, отменили кампании по токенизированному IPO компании SpaceX и пообещали вернуть средства пользователям. В пятницу SpaceX вышла на публичные торги на бирже Nasdaq. Хотя акции компании предлагались по 135 УСД, торги начались со 150 УСД, а к концу дня цена выросла до 161,11 УСД. В результате рыночная стоимость компании превысила 2 триллиона УСД. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Однако криптоплатформы, предлагавшие токенизированный доступ к акциям IPO, не смогли удовлетворить спрос на акции SpaceX. Ряд бирж ссылается на неспособность платформы xStocks, принадлежащей компании Kraken, поставить базовые активы. В частности, Bybit одной из первых объявила, что не сможет предоставить акции SpaceX через свой новый сервис Bybit IPO Экспресс.

Кампания Binance по токенизированному IPO SpaceX привлекла более 557 миллионов УСД в депозитах USDC. Несмотря на это, биржа заявила, что не может продолжить процесс из-за «неконтролируемых обстоятельств». Как выяснилось, Binance Валлет также полагался в этом вопросе на сервис xStocks. Bitget Валлет и MEXC подтвердили, что столкнулись с аналогичной проблемой.

Операционный директор Bitget Валлет Элвин Кан сообщил в социальной сети Кс, что сожалеет о случившемся и средства пользователям возвращаются. По его словам, хотя этот инцидент нанес удар по доверию в отрасли, платформы выйдут из этой ситуации более сильными. В настоящее время принимаются меры по полному возврату инвестированных средств всем пострадавшим пользователям.

SpaceXIPOBinanceКриптовалютаБиржа
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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