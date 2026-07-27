Объявлены курсы валюat на 28 июля

·80·Экономика
Объявлены курсы валюat на 28 июля

Центральный банк Узбекистана опубликовал официальные курсы иностранных валют на 28 июля 2026 года. Согласно им, доллар снизился на 30,16 сума и составил 11 988,92 сума.

Евро подешевел на 25,96 сума и составил 13 663,77 сума.
• Российский рубль подешевел на 0,38 сума и составил 153,49 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 23,38 сума и составил 15 984,83 сума.
• Японская иена подешевела на 0,12 сума и составила 73,31 сума.
• Швейцарский франк подешевел на 11,72 сума и составил 14 710,33 сума.
• Китайский юань подешевел на 2,96 сума и составил 1 771,91 сума.

Центральный банк УзбекистанаДоллар СШАЕвроРоссийский рубль
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Nodirbek Razzokov
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