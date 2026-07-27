Объявлены курсы валюat на 28 июля
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• Евро подешевел на 25,96 сума и составил 13 663,77 сума.
Центральный банк Узбекистана опубликовал официальные курсы иностранных валют на 28 июля 2026 года. Согласно им, доллар снизился на 30,16 сума и составил 11 988,92 сума.
• Евро подешевел на 25,96 сума и составил 13 663,77 сума.
• Российский рубль подешевел на 0,38 сума и составил 153,49 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 23,38 сума и составил 15 984,83 сума.
• Японская иена подешевела на 0,12 сума и составила 73,31 сума.
• Швейцарский франк подешевел на 11,72 сума и составил 14 710,33 сума.
• Китайский юань подешевел на 2,96 сума и составил 1 771,91 сума.
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