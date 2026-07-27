Объявлены курсы валюat на 28 июля

Центральный банк Узбекистана опубликовал официальные курсы иностранных валют на 28 июля 2026 года. Согласно им, доллар снизился на 30,16 сума и составил 11 988,92 сума.

• Евро подешевел на 25,96 сума и составил 13 663,77 сума.

• Российский рубль подешевел на 0,38 сума и составил 153,49 сума.

• Фунт стерлингов подешевел на 23,38 сума и составил 15 984,83 сума.

• Японская иена подешевела на 0,12 сума и составила 73,31 сума.

• Швейцарский франк подешевел на 11,72 сума и составил 14 710,33 сума.

• Китайский юань подешевел на 2,96 сума и составил 1 771,91 сума.