Объявлены курсы валют на 10 июля

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 10 июля 2026 года. Согласно им, доллар подорожал на 7,46 сума и составил 12 012,21 сума.

• Евро подорожал на 39,74 сума и составил 13 731,16 сума.

• Российский рубль подорожал на 1,03 сума и составил 158,14 сума.

• Фунт стерлингов подорожал на 94,04 сума и составил 16 111,98 сума.

• Японская иена подорожала на 0,08 сума и составила 73,97 сума.

• Швейцарский франк подорожал на 31,33 сума и составил 14 886,86 сума.

• Китайский юань подорожал на 2,63 сума и составил 1 768,09 сума.