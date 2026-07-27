28 июля ожидается снижение курса доллара
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Ожидается, что курс доллара, который будет действовать 28 июля, снизится примерно на 46–47 сумов. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.
Лучшие курсы продажи доллара банками:
• Asia Alliance Bank — 12 010 сумов.
• МКБанк — 12 010 сумов.
• Anorbank — 12 000 сумов.
• НБУ — 12 000 сумов.
Лучшие курсы покупки доллара у банков:
• Садератбанк — 12 030 сумов.
• Асакабанк — 12 040 сумов.
• Народный банк (Xalq Banki) — 12 040 сумов.
• Ипак Йули банк — 12 040 сумов.
В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.
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