28 июля ожидается снижение курса доллара

Ожидается, что курс доллара, который будет действовать 28 июля, снизится примерно на 46–47 сумов. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.

Лучшие курсы продажи доллара банками:

• Asia Alliance Bank — 12 010 сумов.

• МКБанк — 12 010 сумов.

• Anorbank — 12 000 сумов.

• НБУ — 12 000 сумов.

Лучшие курсы покупки доллара у банков:

• Садератбанк — 12 030 сумов.

• Асакабанк — 12 040 сумов.

• Народный банк (Xalq Banki) — 12 040 сумов.

• Ипак Йули банк — 12 040 сумов.

В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.