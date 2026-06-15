Крупный правовой спор в США: CFTC подала в суд на штат Нью-Мексико из-за рынков прогнозов

·10·Экономика
Крупный правовой спор в США: CFTC подала в суд на штат Нью-Мексико из-за рынков прогнозов

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск в федеральный суд против властей штата Нью-Мексико. Спор касается контроля над рынками прогнозов (предиктион маркетс) и вмешательства законодательства штата в полномочия федеральных регулирующих органов. Этот случай является очередным этапом масштабной правовой борьбы в финансовом мире за то, кто обладает юрисдикцией над цифровыми активами и деривативами. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

В центре спора находится платформа Kalshi. Власти Нью-Мексико пытались принять меры против этой платформы, обвиняя её в организации нелицензированных ставок на спорт. Однако CFTC, как федеральный регулятор, настаивает на том, что контракты, предлагаемые такими платформами, как Kalshi, являются «свопами» (свапс) в соответствии с федеральным законодательством и должны находиться исключительно под федеральным надзором.

Конфликт между федеральным законодательством и законодательством штата

В июне текущего года штат Нью-Мексико подал жалобу на Kalshi, утверждая, что компания предоставляет незаконные игорные услуги жителям штата. Кроме того, власти штата раскритиковали платформу за допуск лиц в возрасте от 18 до 20 лет, тогда как по законам штата минимальный возраст для азартных игр составляет 21 год.

CFTC, в свою очередь, подала иск против губернатора штата Мишель Лухан-Гришем и генерального прокурора Рауля Торреса, требуя прекратить применение законов штата об азартных играх к зарегистрированным на федеральном уровне рынкам контрактов. По мнению регулятора, федеральная система, разработанная Конгрессом, обладает исключительными полномочиями по контролю рынка деривативов США.

Нью-Мексико стал восьмым штатом, вступившим в конфликт с CFTC по этому вопросу. Ранее в подобные правовые процессы были вовлечены следующие штаты:

  • Род-Айленд и Висконсин;
  • Миннесота и Нью-Йорк;
  • Аризона и Коннектикут;
  • штат Иллинойс.

Реакция экспертов и бывших руководителей

Председатель CFTC Майк Селиг в своем заявлении назвал действия штатов отрицанием десятилетних судебных прецедентов. По его словам, комиссия продолжит защищать свою исключительную юрисдикцию. Однако не все поддерживают эту позицию.

Бывший глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер сделал неожиданное заявление по этому вопросу. Он подчеркнул, что закон Додда-Франка, принятый в 2010 году, не предусматривал включение контрактов, связанных со спортивными событиями, поставив под сомнение абсолютные полномочия CFTC в этой сфере.

Результат этого судебного процесса имеет важное значение не только для внутреннего рынка США, но и для мировой финансовой сферы и индустрии криптоактивов. Если суд вынесет решение в пользу CFTC, рынки прогнозов и торговля деривативами могут стать свободными от ограничений на уровне штатов и получить более широкое распространение. В противном случае каждый штат сохранит за собой право запрещать такие финансовые продукты на своей территории.

CFTCKalshiЭкономикаСШАФинансы
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Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор

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