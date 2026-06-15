Может ли цена Bitcoin вернуться к 69 000 УСД: падение нефтяного рынка и новое соглашение

·10·Экономика
Может ли цена Bitcoin вернуться к 69 000 УСД: падение нефтяного рынка и новое соглашение

Третья неделя июня началась с неожиданных позитивных новостей для мировых финансовых рынков, в частности для сектора криптовалют. На фоне сообщений о подписании мирного соглашения между США и Ираном Bitcoin (BTC) укрепляет свои позиции. Это геополитическое изменение повышает интерес к рисковым активам, создавая почву для возвращения цены «цифрового золота» к важной отметке в 69 000 УСД. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает .

Развитие событий в конце недели показывает, что стороны как никогда близки к соглашению о прекращении огня. Срок, первоначально назначенный на воскресенье, был перенесен на 19 июня. Многие источники подтверждают, что в пятницу в Швейцарии США и Иран должны подписать соглашение, которое включает прекращение военных действий на 60 дней и ряд других мер.

Открытие Ормузского пролива и цены на нефть

Президент США Дональд Трамп через свой пост в сети Truth Social подтвердил, что данное соглашение включает открытие стратегически важного Ормузского пролива (Страит оф Хормуз). Разминирование и возобновление работы этого маршрута, являющегося основной артерией транспортировки нефти по всему миру, окажет значительное влияние на глобальный энергетический рынок. По словам Трампа, после пятничного подписания поток нефти для региона и всего мира будет восстановлен.

Вслед за этими новостями цены на нефть на международных биржах резко упали. В частности, стоимость сырой нефти марки ВТИ впервые с середины апреля опустилась ниже 80 УСД за баррель. Согласно данным Коинтелеграф и ТрадингВиев, удешевление нефти традиционно служит «зеленым светом» для таких рисковых активов, как Bitcoin.

Макроэкономическое влияние и перспективы Bitcoin

Анализируя ситуацию, портфельный менеджер Дэнни Даян отметил, что падение цен на нефть может снизить опасения, связанные с перегревом экономики и инфляцией. По его мнению, участники рынка теперь переключат внимание с нефти на другие макроэкономические показатели. До этого момента высокие цены на нефть были фактором, сдерживающим рост Bitcoin.

Фьючерсы на фондовом рынке США также позитивно отреагировали на эти новости. В то время как цены на акции устанавливают новые рекорды, ожидается, что Bitcoin также последует этой тенденции. Если пятничное соглашение будет успешно завершено, на рынке криптовалют может наблюдаться большой приток ликвидности, и цена BTC может преодолеть психологический барьер в 69 000 УСД.

Для инвесторов и трейдеров из Узбекистана эти геополитические изменения также имеют важное значение. Падение мировых цен на нефть и колебания курса доллара США по отношению к другим активам напрямую влияют на инвестиционные стратегии на местном рынке. В настоящее время участники рынка внимательно следят за окончательными новостями из Швейцарии.

BitcoinНефтьСШАКриптовалютаЭкономика
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Laylo
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