Комиссия CFTC США назначила нового специалиста для усиления контроля над криптовалютами

·4·Экономика
Комиссия CFTC США назначила нового специалиста для усиления контроля над криптовалютами

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предприняла важный шаг на пути к регулированию рынка цифровых активов и усилению контроля над блокчейн-технологиями. Согласно решению, объявленному председателем агентства Майклом Селигом, Дональд Бэттл был назначен директором по инновациям в области данных. Данное назначение направлено на борьбу с преступлениями, связанными с криптовалютами в финансовой системе США, и вывод технологического надзора на новый уровень. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает в новости.

Дональд Бэттл считается специалистом с огромным опытом в данной области. До перехода на эту должность он работал консультантом группы по криптозадачам при Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Кроме того, его квалификацию подтверждает опыт работы специалистом по защите криптоправа в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (ФинКЭН) Министерства финансов.

Блокчейн-экспертиза и искусственный интеллект

Комментируя назначение, Майкл Селиг особо отметил знания Бэттла в области науки о данных, блокчейн-форензики, интерфейсов программирования и новейших решений AI (искусственного интеллекта). Такие навыки считаются крайне важными для CFTC при анализе криптотранзакций и выявлении рыночных манипуляций. По данным издания Коинтелеграф, это назначение отражает стремление агентства расширить свои полномочия в сфере крипторегулирования.

В настоящее время Конгресс США работает над законопроектом CLARITY Act, который предполагает пересмотр полномочий между CFTC и SEC. Ожидается, что опыт Дональда Бэттла даст агентству преимущество в процессе реформирования структуры рынка цифровых активов. Это особенно актуально на фоне роста числа фьючерсных контрактов на такие крупные активы, как Bitcoin и Ethereum.

Стоит также отметить, что в последнее время CFTC ведет активную борьбу по регулированию платформ рынков предсказаний, таких как Kalshi и Polymarket. Агентство заявляет о своей абсолютной юрисдикции над этими платформами и судится с официальными лицами на уровне штатов, которые пытаются классифицировать их как незаконные азартные игры. Приход Бэттла поможет в формировании доказательств на основе данных в этих правовых спорах.

Новые правила и рыночные перспективы

Недавно CFTC представила проект новых правил, предусматривающий отделение контрактов на спортивные мероприятия от «азартных игр». Общественное обсуждение данного проекта продлится 45 дней. Подобные шаги являются важным сигналом и для развивающихся рынков, таких как Узбекистан, поскольку любые изменения на финансовом рынке США напрямую влияют на глобальную криптоэкономику, включая цену Bitcoin и легальность блокчейн-проектов.

Резюмируя, наем Дональда Бэттла в CFTC означает переход финансовой системы США к более строгому и технологичному подходу к криптовалютам. Это послужит не только предотвращению мошенничества, но и сделает рынок цифровых активов более прозрачным и безопасным для институциональных инвесторов.

CFTCКриптовалютаБлокчейнСШАЭкономика
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