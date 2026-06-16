Комиссия CFTC США назначила нового специалиста для усиления контроля над криптовалютами

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предприняла важный шаг на пути к регулированию рынка цифровых активов и усилению контроля над блокчейн-технологиями. Согласно решению, объявленному председателем агентства Майклом Селигом, Дональд Бэттл был назначен директором по инновациям в области данных. Данное назначение направлено на борьбу с преступлениями, связанными с криптовалютами в финансовой системе США, и вывод технологического надзора на новый уровень. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает в новости.

Дональд Бэттл считается специалистом с огромным опытом в данной области. До перехода на эту должность он работал консультантом группы по криптозадачам при Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Кроме того, его квалификацию подтверждает опыт работы специалистом по защите криптоправа в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (ФинКЭН) Министерства финансов.

Блокчейн-экспертиза и искусственный интеллект

Комментируя назначение, Майкл Селиг особо отметил знания Бэттла в области науки о данных, блокчейн-форензики, интерфейсов программирования и новейших решений AI (искусственного интеллекта). Такие навыки считаются крайне важными для CFTC при анализе криптотранзакций и выявлении рыночных манипуляций. По данным издания Коинтелеграф, это назначение отражает стремление агентства расширить свои полномочия в сфере крипторегулирования.

В настоящее время Конгресс США работает над законопроектом CLARITY Act, который предполагает пересмотр полномочий между CFTC и SEC. Ожидается, что опыт Дональда Бэттла даст агентству преимущество в процессе реформирования структуры рынка цифровых активов. Это особенно актуально на фоне роста числа фьючерсных контрактов на такие крупные активы, как Bitcoin и Ethereum.

Стоит также отметить, что в последнее время CFTC ведет активную борьбу по регулированию платформ рынков предсказаний, таких как Kalshi и Polymarket. Агентство заявляет о своей абсолютной юрисдикции над этими платформами и судится с официальными лицами на уровне штатов, которые пытаются классифицировать их как незаконные азартные игры. Приход Бэттла поможет в формировании доказательств на основе данных в этих правовых спорах.

Новые правила и рыночные перспективы

Недавно CFTC представила проект новых правил, предусматривающий отделение контрактов на спортивные мероприятия от «азартных игр». Общественное обсуждение данного проекта продлится 45 дней. Подобные шаги являются важным сигналом и для развивающихся рынков, таких как Узбекистан, поскольку любые изменения на финансовом рынке США напрямую влияют на глобальную криптоэкономику, включая цену Bitcoin и легальность блокчейн-проектов.

Резюмируя, наем Дональда Бэттла в CFTC означает переход финансовой системы США к более строгому и технологичному подходу к криптовалютам. Это послужит не только предотвращению мошенничества, но и сделает рынок цифровых активов более прозрачным и безопасным для институциональных инвесторов.