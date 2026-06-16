NVIDIA выпускает облигации почти на 20 млрд долларов: гонка искусственного интеллекта

·12·Экономика
NVIDIA выпускает облигации почти на 20 млрд долларов: гонка искусственного интеллекта

Корпорация NVIDIA, одна из самых дорогих компаний в мире, планирует выпустить облигации на сумму 20 млрд долларов с целью расширения инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ) и рефинансирования существующих долгов. Этот шаг означает не только стремление технологического гиганта укрепить свои позиции, но и беспрецедентно высокий спрос на ИИ-технологии на глобальном рынке. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает издание.

По данным Bloomberg, NVIDIA выведет на рынок ценные бумаги с семью различными сроками погашения. Ожидается, что сроки их обращения составят от 2 до 30 лет. Прогнозируется, что доходность по самым долгосрочным облигациям будет примерно на 0,9 процентного пункта выше, чем по казначейским облигациям США. Это свидетельствует о доверии инвесторов к сфере ИИ и стабильности потока капитала в данном направлении.

NVIDIA в настоящее время является абсолютным лидером на рынке GPU (графических процессоров), обеспечивающих работу больших языковых моделей (LLM). Капитальные затраты и инвестиционные планы компании служат своего рода барометром для всей технологической индустрии. Привлечение столь огромных средств указывает на то, что потребность в облачных вычислениях и центрах обработки данных продолжит расти и в будущем.

Новая стратегия биткоин-майнеров

Интересно, что NVIDIA и этот бум в сфере ИИ открывают новые возможности и для биткоин-майнеров. Многие компании, занимающиеся добычей криптовалют, начали адаптировать свою энергоемкую инфраструктуру под высокопроизводительные вычисления (ХПК) и хостинг ИИ.

Следующие компании, которые ранее специализировались исключительно на майнинге криптовалют, сейчас диверсифицируют свое направление:

  • ХИВЭ Дигитал
  • ТераВулф
  • Хут 8
  • КлеанСпарк

Эти компании, используя свои существующие дата-центры и льготные контракты на электроэнергию, превращаются в провайдеров инфраструктуры ИИ. Эта стратегия стала особенно актуальной после халвинга биткоина в апреле 2024 года. В условиях, когда доходы майнеров снизились, а операционные расходы выросли, переход в сферу ИИ стал основным способом обеспечения финансовой стабильности.

По мнению аналитиков, биткоин-майнеры сейчас переживают исторически сложный период. По данным ТеЭнергйМаг, в период с октября прошлого года по март текущего года майнеры были вынуждены продать более 15 тысяч BTC. Темпы продажи казначейских резервов не снижались даже в пиковые моменты, когда цена биткоина превышала 126 тысяч долларов, что подтверждает пересмотр представителями отрасли своих бизнес-моделей.

Резюмируя, инвестиции в размере 20 млрд долларов, привлекаемые NVIDIA, служат не только росту производителя чипов, но и трансформации всей цифровой экономики, включая криптоиндустрию. Ожидается, что слияние инфраструктур ИИ и блокчейна в будущем сформирует новое поколение высокотехнологичных центров обработки данных.

NvidiaBitcoinИскусственный ИнтеллектИнвестицииКриптовалюта
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Laylo
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