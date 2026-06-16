Комиссия CFTC США назначила нового специалиста для усиления контроля над криптовалютами

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) назначила Дональда Баттла на должность главного директора по инновациям в области данных с целью дальнейшего усиления надзора за цифровыми активами и блокчейн-технологиями. Данное назначение свидетельствует о серьезном стремлении регулятора выявлять незаконные действия на рынке криптовалют и модернизировать технологическую инфраструктуру. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает в новости.

До назначения на этот пост Дональд Баттл работал консультантом в крипто-рабочей группе при Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Его богатый опыт в области блокчейн-форензики (анализ и расследование криптотранзакций) имеет стратегическое значение для CFTC. Для справки: ранее Баттл также работал в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (ФинКЭН) Министерства финансов США.

Технологическое превосходство и АИ-решения

Председатель CFTC Майкл Селиг, поддерживая кандидатуру Дональда Баттла, особо отметил его знания в области науки о данных, интерфейсов программирования и новейших решений в сфере ИИ (искусственного интеллекта). Присоединение такого высококвалифицированного специалиста позволит комиссии отслеживать сложные операции с Bitcoin и другими криптоактивами в режиме реального времени.

В настоящее время Конгресс США работает над законопроектом CLARITY Act, который предусматривает пересмотр системы регулирования рынка цифровых активов. Этот документ направлен на четкое распределение полномочий между CFTC и SEC. Назначение Дональда Баттла особенно значимо, так как оно происходит именно накануне этих реформ.

Рынки предсказаний и новые правила

В последнее время CFTC занимает активную позицию в вопросе регулирования платформ предсказаний, таких как Kalshi и Polymarket. Комиссия разработала проект новых правил с целью отделить некоторые контракты на этих платформах от азартных игр. Это, в свою очередь, играет важную роль в определении правового статуса ставок на спортивные мероприятия и другие события.

по данным иксбт.ком, общественное обсуждение проекта новых правил продлится 45 дней. Ожидается, что за это время финансовый институт придет к окончательному выводу по регулированию спортивных контрактов и ставок на уровне штатов и федеральном уровне. Опыт Дональда Баттла будет направлен именно на координацию таких сложных юридических и технических процессов.

В целом, подобные шаги финансовых регуляторов США неизбежно окажут влияние и на глобальный рынок криптовалют. Усиление контроля, с одной стороны, обеспечит безопасность инвесторов, а с другой — введет более прозрачные и строгие правила для участников рынка.