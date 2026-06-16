Комиссия CFTC США назначила нового специалиста для усиления контроля над криптовалютами

·12·Экономика
Комиссия CFTC США назначила нового специалиста для усиления контроля над криптовалютами

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) назначила Дональда Баттла на должность главного директора по инновациям в области данных с целью дальнейшего усиления надзора за цифровыми активами и блокчейн-технологиями. Данное назначение свидетельствует о серьезном стремлении регулятора выявлять незаконные действия на рынке криптовалют и модернизировать технологическую инфраструктуру. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает в новости.

До назначения на этот пост Дональд Баттл работал консультантом в крипто-рабочей группе при Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Его богатый опыт в области блокчейн-форензики (анализ и расследование криптотранзакций) имеет стратегическое значение для CFTC. Для справки: ранее Баттл также работал в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (ФинКЭН) Министерства финансов США.

Технологическое превосходство и АИ-решения

Председатель CFTC Майкл Селиг, поддерживая кандидатуру Дональда Баттла, особо отметил его знания в области науки о данных, интерфейсов программирования и новейших решений в сфере ИИ (искусственного интеллекта). Присоединение такого высококвалифицированного специалиста позволит комиссии отслеживать сложные операции с Bitcoin и другими криптоактивами в режиме реального времени.

В настоящее время Конгресс США работает над законопроектом CLARITY Act, который предусматривает пересмотр системы регулирования рынка цифровых активов. Этот документ направлен на четкое распределение полномочий между CFTC и SEC. Назначение Дональда Баттла особенно значимо, так как оно происходит именно накануне этих реформ.

Рынки предсказаний и новые правила

В последнее время CFTC занимает активную позицию в вопросе регулирования платформ предсказаний, таких как Kalshi и Polymarket. Комиссия разработала проект новых правил с целью отделить некоторые контракты на этих платформах от азартных игр. Это, в свою очередь, играет важную роль в определении правового статуса ставок на спортивные мероприятия и другие события.

по данным иксбт.ком, общественное обсуждение проекта новых правил продлится 45 дней. Ожидается, что за это время финансовый институт придет к окончательному выводу по регулированию спортивных контрактов и ставок на уровне штатов и федеральном уровне. Опыт Дональда Баттла будет направлен именно на координацию таких сложных юридических и технических процессов.

В целом, подобные шаги финансовых регуляторов США неизбежно окажут влияние и на глобальный рынок криптовалют. Усиление контроля, с одной стороны, обеспечит безопасность инвесторов, а с другой — введет более прозрачные и строгие правила для участников рынка.

BitcoinКриптовалютаБлокчейнСШАИнвестиции
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Laylo
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