Ташкентский международный инвестиционный форум объявил своих официальных спонсоров

Столица Узбекистана вновь становится центром глобальных экономических диалогов и крупных финансовых соглашений. В эти дни в нашей стране стартует престижное мероприятие, которого с нетерпением ждали бизнесмены всего мира — Ташкентский международный инвестиционный форум (ТИИФ), который официально отмечает свой юбилейный 5-й сезон. В текущем году 16–18 июня в городе Ташкенте на высоком уровне организуется этот масштабный экономический саммит, объединивший на единой коммуникационной площадке ведущих инвесторов из разных точек планеты, руководителей транснациональных корпораций, представителей международных финансовых институтов и авторитетных государственных организаций.

Выражение высокого доверия экономике Узбекистана

Широкая поддержка этого грандиозного экономического форума всемирно известными крупными международными и национальными брендами наглядно демонстрирует, насколько высок уровень доверия к инвестиционной привлекательности и потенциалу Узбекистана в последние годы. Это еще раз подтверждает растущий авторитет ТИИФ как главной и ведущей инвестиционной платформы не только в нашей стране, но и во всем Центрально-Азиатском регионе.

Важным фундаментом в обеспечении высокого уровня проведения форума выступают его официальные партнеры и спонсоры. Состав и статус участников в этом году действительно впечатляют своим масштабом.

В следующей таблице официального экономического и организационного анализа вы можете подробно ознакомиться с официальными спонсорами юбилейного форума ТИИФ 2026, их категориями и направлениями в секторах экономики:

Статус и уровень спонсорства Список официальных спонсоров в рамках ТИИФ 2026 Основные экономические сферы в центре внимания Организационные и стратегические цели форума Платиновые спонсоры

(Гранды мирового уровня) • Аква Повер

• Висион Инвест

• Wildberries

• Uzum (Национальная цифровая экосистема) Зеленая энергетика, цифровая экономика, электронная коммерция и крупные глобальные инвестиции Обсуждение перспективных проектов, установление новых связей и привлечение капитала Золотые спонсоры

(Лидеры инфраструктуры) • НРГ БИ Груп

• ОТП Банк Узбекистан (Ипотека Банк ОТП Груп)

• УЭТ Груп Финансовая инфраструктура, инвестиционный консалтинг, современное промышленное строительство и предпринимательство Налаживание эффективного диалога между государством, инвесторами и представителями бизнеса Серебряные спонсоры

(Энергетические гиганты) • АМЭА Повер

• Кенгиз Энергй Трансформация энергетического сектора и развитие современных инфраструктурных проектов Обеспечение устойчивого экономического роста Узбекистана и всего Центрально-Азиатского региона

От Платины до Серебра: мировые гиганты в Ташкенте!

Стоит отметить, что ТИИФ 2026компании, вошедшие в число Платиновых (Платинум) спонсоров высокого уровня, являются мировыми лидерами в своих областях. В настоящее время они активно реализуют в Узбекистане мегапроекты стоимостью в миллиарды долларов в сферах энергетики, цифровой трансформации и современной электронной коммерции (е-коммерке).

Участие финансовых и строительных гигантов в качестве Золотых (Голд) спонсоров форума свидетельствует о том, насколько высок интерес иностранных инвесторов к развитию банковско-финансовой системы и промышленному строительству в нашей стране. Также Серебряные (Силвер) спонсоры в лице энергетических компаний являются стратегическими партнерами, вносящими значительный вклад в развитие возобновляемых источников энергии в нашей стране.

Заключение экономических экспертов: Благодаря поддержке таких авторитетных спонсоров и партнеров, Ташкентский международный инвестиционный форум еще больше укрепляет свои позиции в качестве самого эффективного и надежного моста коммуникации между государственными органами, транснациональными инвесторами и представителями частного бизнеса. Новые контракты и инвестиционные инициативы, которые будут подписаны в рамках юбилейного форума, несомненно, выведут развитие нашей страны на новый этап в ближайшие годы.

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