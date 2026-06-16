Ташкентский международный инвестиционный форум объявил своих официальных спонсоров

·21·Экономика
Ташкентский международный инвестиционный форум объявил своих официальных спонсоров

Столица Узбекистана вновь становится центром глобальных экономических диалогов и крупных финансовых соглашений. В эти дни в нашей стране стартует престижное мероприятие, которого с нетерпением ждали бизнесмены всего мира — Ташкентский международный инвестиционный форум (ТИИФ), который официально отмечает свой юбилейный 5-й сезон. В текущем году 16–18 июня в городе Ташкенте на высоком уровне организуется этот масштабный экономический саммит, объединивший на единой коммуникационной площадке ведущих инвесторов из разных точек планеты, руководителей транснациональных корпораций, представителей международных финансовых институтов и авторитетных государственных организаций.

Выражение высокого доверия экономике Узбекистана

Широкая поддержка этого грандиозного экономического форума всемирно известными крупными международными и национальными брендами наглядно демонстрирует, насколько высок уровень доверия к инвестиционной привлекательности и потенциалу Узбекистана в последние годы. Это еще раз подтверждает растущий авторитет ТИИФ как главной и ведущей инвестиционной платформы не только в нашей стране, но и во всем Центрально-Азиатском регионе.

Важным фундаментом в обеспечении высокого уровня проведения форума выступают его официальные партнеры и спонсоры. Состав и статус участников в этом году действительно впечатляют своим масштабом.

В следующей таблице официального экономического и организационного анализа вы можете подробно ознакомиться с официальными спонсорами юбилейного форума ТИИФ 2026, их категориями и направлениями в секторах экономики:

Статус и уровень спонсорства

Список официальных спонсоров в рамках ТИИФ 2026

Основные экономические сферы в центре внимания

Организационные и стратегические цели форума

Платиновые спонсоры


(Гранды мирового уровня)

Аква Повер


Висион Инвест


Wildberries


Uzum (Национальная цифровая экосистема)

Зеленая энергетика, цифровая экономика, электронная коммерция и крупные глобальные инвестиции

Обсуждение перспективных проектов, установление новых связей и привлечение капитала

Золотые спонсоры


(Лидеры инфраструктуры)

НРГ БИ Груп


ОТП Банк Узбекистан (Ипотека Банк ОТП Груп)


УЭТ Груп

Финансовая инфраструктура, инвестиционный консалтинг, современное промышленное строительство и предпринимательство

Налаживание эффективного диалога между государством, инвесторами и представителями бизнеса

Серебряные спонсоры


(Энергетические гиганты)

АМЭА Повер


Кенгиз Энергй

Трансформация энергетического сектора и развитие современных инфраструктурных проектов

Обеспечение устойчивого экономического роста Узбекистана и всего Центрально-Азиатского региона

От Платины до Серебра: мировые гиганты в Ташкенте!

Стоит отметить, что ТИИФ 2026компании, вошедшие в число Платиновых (Платинум) спонсоров высокого уровня, являются мировыми лидерами в своих областях. В настоящее время они активно реализуют в Узбекистане мегапроекты стоимостью в миллиарды долларов в сферах энергетики, цифровой трансформации и современной электронной коммерции (е-коммерке).

Участие финансовых и строительных гигантов в качестве Золотых (Голд) спонсоров форума свидетельствует о том, насколько высок интерес иностранных инвесторов к развитию банковско-финансовой системы и промышленному строительству в нашей стране. Также Серебряные (Силвер) спонсоры в лице энергетических компаний являются стратегическими партнерами, вносящими значительный вклад в развитие возобновляемых источников энергии в нашей стране.

Заключение экономических экспертов:

Благодаря поддержке таких авторитетных спонсоров и партнеров, Ташкентский международный инвестиционный форум еще больше укрепляет свои позиции в качестве самого эффективного и надежного моста коммуникации между государственными органами, транснациональными инвесторами и представителями частного бизнеса. Новые контракты и инвестиционные инициативы, которые будут подписаны в рамках юбилейного форума, несомненно, выведут развитие нашей страны на новый этап в ближайшие годы.

Следите за последними крупными изменениями в экономике нашей страны, эксклюзивными закулисными новостями с площадок ТИИФ 2026, деталями миллиардных контрактов и самыми надежными и оперативными новостями мира финансов вместе с нами на страницах Замин!

УзбекистанТашкентACWA Power
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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