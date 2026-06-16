Центробанк выпустил монеты в честь национальной сборной по футболу

·27·Экономика
Центробанк выпустил монеты в честь национальной сборной по футболу

В истории спорта Узбекистана и игры миллионов начался абсолютно новый, золотой век. В то время как вся страна и преданные любители футбола с большим волнением ждут чемпионата мира 2026 года, Центральный банк Республики Узбекистан объявил о беспрецедентной для нашей страны новости. Государственный банк впервые в своей истории отчеканил серию специальных коллекционных монет в честь великой победы нашей национальной сборной по футболу, завоевавшей путевку на чемпионат мира.

«Первый мундиаль. Первая историческая монета» — символ Белых волков!

Согласно информации, опубликованной в официальном Телеграм-канале Центрального банка, эти уникальные и ценные денежные знаки «Первый мундиаль. Первая историческая монета» были представлены широкой общественности под торжественным слоганом. Внешний вид монеты и её дизайн, ставший настоящим произведением искусства, вызывают огромный интерес у болельщиков.

На одной стороне специальной монеты изящно запечатлены символические силуэты 26 отважных футболистов, защищающих честь нашей Родины. Самым примечательным является то, что эти силуэты сходятся в одной точке, образуя форму могучего «Белого волка» — символического прозвища нашей национальной сборной. По словам пресс-службы банка, эта уникальная композиция олицетворяет то, что исторический результат был достигнут не только благодаря индивидуальному мастерству, но и как результат крепкого командного духа, единства и сплоченной силы на поле.

В следующей официальной нумизматической и спортивно-статистической аналитической таблице вы можете подробно ознакомиться с деталями исторических коллекционных монет, выпускаемых Центральным банком, и хроникой выхода нашей сборной на ЧМ:

Официальный слоган и название монеты

Тип отчеканенных драгоценных металлов

Ограниченный тираж (Лимит)

Официальная дата начала продаж

Матч и дата, когда была получена историческая путевка

Страны-хозяйки и сроки проведения ЧМ-2026

«Первый мундиаль. Первая историческая монета»

Золото (Голд)


Серебро (Силвер)

100 штук (Золото)


1 000 штук (Серебро)

С 18 июня

ОАЭ — Узбекистан (0:0)


(5 июня 2025 г., Дубай)

США, Канада, Мексика


(с 11 июня по 19 июля)

Ограниченный лимит: для нумизматов и болельщиков начинается настоящая охота!

Эти исторические памятные монеты выпускаются в строго ограниченном количестве. Всего было подготовлено 100 золотых и 1 000 серебряных монет, официальные продажи которых начнутся с 18 июня текущего года. Очевидно, что в короткие сроки эти монеты станут редчайшими экспонатами для коллекционеров и преданных болельщиков.

Напомним, что фундамент этой незабываемой великой победы был заложен 5 июня 2025 года. Тогда в решающем матче отборочного этапа ЧМ-2026 наши представители в гостевом противостоянии со сборной Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) до конца мужественно боролись, добились ничьей со счетом 0:0 и впервые в истории спорта нашей страны обеспечили себе путевку на чемпионат мира, который пройдет за океаном. Желаем нашей национальной сборной огромных побед на этом глобальном футбольном празднике, который в эти дни проходит на полях США, Канады и Мексики!

Заключение экспертов по нумизматике и спорту:

Данный шаг Центрального банка выведет футбольную культуру страны на новый уровень. Нет сомнений, что эти золотые и серебряные монеты ограниченного тиража через годы увеличат свою стоимость в несколько раз и останутся грандиозным воспоминанием о первой славной победе узбекского футбола.

Следите за каждым матчем нашей национальной сборной на полях ЧМ-2026, получайте самые эксклюзивные и горячие новости из-за океана, а также самые оперативные и надежные известия о мировом футболе вместе с нами на страницах Замин!

УзбекистанЦентральный банкTelegram
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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