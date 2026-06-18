ФИФА использует блокчейн Avalanche для борьбы с мошенничеством при продаже билетов

Международная федерация футбола (ФИФА) начала тестирование технологии блокчейн Avalanche с целью борьбы с проблемами перепродажи билетов и искусственного завышения цен на крупных турнирах. Эта инициатива направлена на обеспечение прозрачности продажи билетов на чемпионатах мира и других престижных соревнованиях. Об этом сообщает Coindesk.ком.

По сообщению издания CoinDesk, новая система предполагает выпуск билетов в виде цифровых активов (НФТ). Это позволит проверять подлинность каждого билета и отслеживать всю цепочку смены владельцев. Таким образом, ожидается ограничение деятельности перекупщиков на черном рынке.

Преимущества технологии блокчейн

Сеть Avalanche отличается высокой скоростью и низкой стоимостью транзакций. Для ФИФА это крайне важно, так как во время крупных футбольных матчей за несколько секунд продаются десятки тысяч билетов. Блокчейн-система предотвратит перегрузку системы и обеспечит покупателям безопасную среду.

В традиционных системах продажи билетов мошенники часто наносят ущерб болельщикам, продавая поддельные копии или скупая все билеты за считанные секунды с помощью ботов. Решение от Avalanche присваивает каждому билету уникальный идентификатор, что сводит возможность копирования к нулю.

Новые возможности для болельщиков

Новая система не только обеспечивает безопасность, но и создает удобства для болельщиков. Например, при необходимости перепродажи билета этот процесс может осуществляться только на официальной платформе, одобренной ФИФА, и в рамках установленной цены. Это защитит от необоснованного роста цен.

Учитывая рост числа футбольных болельщиков в Узбекистане, подобные технологические новшества на международной арене в будущем могут быть применены и для местных чемпионатов, и для игр национальной сборной. В эпоху цифровой трансформации продажа билетов через блокчейн, как ожидается, станет новым стандартом в спортивной индустрии.

В настоящее время ФИФА тестирует эту систему на мероприятиях меньшего масштаба. Если результаты будут положительными, технология Avalanche может стать основным инструментом продажи билетов на следующий чемпионат мира. Это станет большой победой и для мира криптовалют и блокчейна, доказав практическую пользу технологии в реальной жизни.