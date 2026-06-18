Криптовалютный и фондовый рынки под угрозой: заявление Дональда Трампа обеспокоило инвесторов

Финансовые рынки США и сектор криптовалют находятся под серьезным давлением. В среду фондовый рынок США закрылся снижением, причиной чего стало заявление президента Дональда Трампа о том, что меморандум по Ирану не является окончательным. Инвесторы опасаются, что ситуация на Ближнем Востоке негативно скажется на цепочках поставок нефти и еще больше усилит инфляцию. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает в материале.

Ожидается, что официальное соглашение между США и Ираном будет подписано в пятницу, после чего начнется 60-дневный период переговоров. Хотя Дональд Трамп заявил, что данное соглашение может успокоить рынки и снизить цены на нефть, его угроза подвергнуть Иран бомбардировкам, если тот «не будет вести себя хорошо», обострила ситуацию. По данным Иксбт.ком, хотя нефть Брент упала до самого низкого уровня за последние 100 дней, трейдеры с сомнением относятся к тому, что снижение цен на топливо продлится долго.

Политика Федерального резерва и экономические показатели

В центре внимания инвесторов также оказалось первое заседание комитета Федеральной резервной системы США (ФРС) под руководством нового председателя Кевина Уорша. Хотя решение оставить процентные ставки без изменений было ожидаемым, участники рынка пытаются понять дальнейшие планы Уорша. В настоящее время доходность 5-летних государственных облигаций остается стабильной на уровне 4,16%, что свидетельствует о низком доверии к тому, что ФРС сможет снизить ставки в ближайшее время.

Данные по розничной торговле, опубликованные в среду, показали рост на 6,9% по сравнению с маем 2025 года. Однако, по мнению экспертов, этот рост обусловлен не увеличением объема потребления, а ростом цен на топливо и другие товары. Такая ситуация означает постепенное снижение покупательной способности потребителей.

Биткоин и инертность институциональных инвесторов

Индекс Насдак-100, насыщенный технологическими компаниями, опустился на 2% от своего пика. Лидер криптовалютного рынка, Bitcoin , с середины мая не может закрепиться выше уровня 80 000 УСД. Скептицизм среди трейдеров Биткоина объясняется сокращением притока инвестиций в спотовые ЭТФ-фонды.

С начала июня из зарегистрированных в США спотовых Bitcoin ETF был выведен капитал в размере 2,1 млрд УСД. Кроме того, более низкие цены на бирже Coinbase по сравнению с котировками USDT на международных биржах указывают на слабый спрос со стороны институциональных инвесторов. Эта ситуация предупреждает о том, что резкого роста крипторынка в ближайшее время может не произойти.

Общий негативный настрой на финансовых рынках также связан с ситуацией вокруг акций Strategy (СТРК УС). Компания должна выплачивать дивиденды в размере 142 млн УСД ежемесячно, однако ограничения на выпуск новых акций могут привести к сокращению резервов или обесцениванию долей акционеров. Подобные факторы указывают на то, что финансовые рынки вступили в период движения по «тонкому льду».