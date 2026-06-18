Анализ Грайскале: цена криптовалюты Aave может вырасти до 175 долларов

Грайскале Ресеарч, одна из ведущих мировых компаний по управлению цифровыми активами, опубликовала новый отчет по рынку децентрализованных финансов (DeFi). В нем проанализирована будущая стоимость токена Aave путем применения традиционных финансовых моделей к криптоактивам. По мнению экспертов, в годовой перспективе данный актив может вырасти до 175 долларов. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком.

Аналитики Грайскале при оценке проекта Aave использовали метод дисконтированных денежных потоков (ДКФ) и мультипликаторы прибыли, которые обычно применяются для акций, банков и финтех-компаний. Было отмечено, что текущая справедливая стоимость токена Aave, который сейчас торгуется на рынке в районе 75 долларов, составляет от 80 до 100 долларов. Это свидетельствует о том, что актив в данный момент несколько недооценен.

Факторы доходности и роста

Согласно отчету, прогнозируется, что к 2026 году протокол Aave будет приносить почти 60 миллионов долларов чистой прибыли. В период с 2023 по 2025 год выручка проекта выросла более чем в шесть раз, а операционная маржа составляет примерно 50%. Такие высокие показатели демонстрируют способность криптопроекта конкурировать с традиционными финансовыми институтами.

Кредитная деятельность (лендинг), стейблкоин ГХО и продукты для институциональных инвесторов рассматриваются как основные драйверы будущего роста доходов. Однако специалисты Грайскале также напомнили, что сама по себе доходность протокола не гарантирует роста цены токена. Причина в том, что собранные комиссии могут выплачиваться поставщикам ликвидности или оставаться на усмотрение ДАО (децентрализованной автономной организации).

Общие тенденции рынка

Не только Грайскале, но и другие крупные управляющие активами, такие как КоинШарес, применяют методы традиционных финансов при оценке криптовалют. Например, анализ КоинШарес определил базовую цену актива Ether (ETH) к 2031 году на уровне 4 935 долларов. Такой подход означает, что крипторынок становится все более зрелым и нуждается в более понятных инструментах анализа для профессиональных инвесторов.

По прогнозам банка Standard Chartered, благодаря токенизированным активам рынок DeFi к 2030 году может вырасти до 2,7 триллиона долларов. Аналитики банка подчеркивают, что такие платформы, как Uniswap, займут центральное место в этом процессе, а сотрудничество с традиционными финансами привлечет новые инвестиционные потоки.

В заключение можно сказать, что Aave и подобные приносящие доход протоколы теперь оцениваются не просто как спекулятивные активы, а как бизнес-субъекты с конкретными финансовыми показателями. Это указывает на растущую роль фундаментального анализа на рынке альткоинов, помимо основных активов, таких как Bitcoin и Ethereum.