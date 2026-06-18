Новый портал в мир криптовалют: поможет ли ChatGPT устранить сложности в отрасли

·2·Экономика
Новый портал в мир криптовалют: поможет ли ChatGPT устранить сложности в отрасли

Мир криптовалют долгое время оставался «закрытой территорией» для новых пользователей, наполненной непонятными терминами, сложными адресами кошельков и протоколами безопасности. Однако ожидается, что развитие технологий искусственного интеллекта, в частности интеграция таких ботов, как ChatGPT, в финансовые системы, полностью устранит входные барьеры в этой области. Теперь работа с цифровыми активами может начинаться не с изучения интерфейсов бирж, а с обычного диалога. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает в новости.

До недавнего времени новым пользователям приходилось проходить стандартный и довольно сложный путь: регистрация на бирже, подтверждение личности (KYC), изучение принципов работы криптокошельков и только после этого — покупка Bitcoin или других активов. Для многих 12 секретных слов (сид-фразы) и комиссии за транзакции в блокчейне (гас фис) оставались непонятными. Эти сложности часто приводили к ошибкам, отправке средств на неверные адреса или потере ключей от кошелька.

Интеграция ИИ и крипто

Сегодня ситуация кардинально меняется. Сообщения об интеграции сервиса МунПай в ChatGPT привлекли внимание экспертов отрасли. Это позволяет пользователям покупать криптовалюту, не выходя из интерфейса бота. Кроме того, экосистема Base биржи Coinbase разрабатывает инструменты, позволяющие ИИ-помощникам напрямую взаимодействовать с кошельками и блокчейн-приложениями.

В будущем пользователь будет просто спрашивать у ChatGPT, что такое Bitcoin или как перевести деньги за границу. Искусственный интеллект не только даст объяснение, но и выполнит все технические этапы вместо пользователя, помогая завершить транзакцию. Это переносит процесс онбординга на крипторынок из интерфейсов бирж в чат-боты.

Главная проблема криптоиндустрии заключалась не в самой технологии, а в неудобстве пользовательского опыта (УКс). Процессы, которые казались простыми опытным трейдерам, могли выглядеть пугающе для новичков. Искусственный интеллект же скрывает этот «пугающий» технический слой, выступая в роли умного моста между пользователем и блокчейном.

Исторический опыт и новые возможности

На самом деле, криптопользователи использовали ботов в Telegram и Discord для проверки цен или простых торговых операций задолго до появления современного ИИ. Однако сегодняшние модели, такие как ChatGPT, являются гораздо более совершенными и «умными» версиями тех простых ботов. Они не просто выполняют команды, но и общаются с пользователем, понимая его потребности.

В то время как интерес к криптовалютам растет и на рынке Узбекистана, такие упрощенные решения приобретают важное значение. Для местных пользователей инвестирование через знакомый интерфейс может быть гораздо удобнее и безопаснее, чем изучение сложных международных платформ. Это, в свою очередь, будет способствовать популяризации цифровой экономики.

ChatGPTBitcoinКриптовалютаБлокчейнИскусственный Интеллект
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Платформа Ледн начала принимать актив Tether Голд в качестве залога по кредитамПлатформа Ледн начала принимать актив Tether Голд в качестве залога по кредитамСегодня, 14:18Узбекистан стал площадкой для практического диалога и реформ для инвесторовУзбекистан стал площадкой для практического диалога и реформ для инвесторовСегодня, 13:52Стратегия Bitcoin: Капитал Б привлекает рекордные 120 миллиардов долларовСтратегия Bitcoin: Капитал Б привлекает рекордные 120 миллиардов долларовСегодня, 13:13Страны Г7 объединяются против краж криптовалюты Северной КореейСтраны Г7 объединяются против краж криптовалюты Северной КореейСегодня, 12:19Объявлены курсы валют на 19 июняОбъявлены курсы валют на 19 июняСегодня, 11:18Индекс доллара США создает риски для Bitcoin: новый этап на рынкахИндекс доллара США создает риски для Bitcoin: новый этап на рынкахСегодня, 11:11
ОбъявленияДля сотрудничества
Плайматч: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Плайматч: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлены курсы валют на 21 мая
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 2 июня
Объявлены курсы валют на 2 июня
Объявлены курсы валют на 3 июня
Объявлены курсы валют на 3 июня
Объявлены курсы валют на 22 мая
Объявлены курсы валют на 22 мая
На 25 мая прогнозируется снижение курса доллара
На 25 мая прогнозируется снижение курса доллара
На 22 мая прогнозируется снижение курса доллара
На 22 мая прогнозируется снижение курса доллара