Новый портал в мир криптовалют: поможет ли ChatGPT устранить сложности в отрасли

Мир криптовалют долгое время оставался «закрытой территорией» для новых пользователей, наполненной непонятными терминами, сложными адресами кошельков и протоколами безопасности. Однако ожидается, что развитие технологий искусственного интеллекта, в частности интеграция таких ботов, как ChatGPT, в финансовые системы, полностью устранит входные барьеры в этой области. Теперь работа с цифровыми активами может начинаться не с изучения интерфейсов бирж, а с обычного диалога. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком сообщает в новости.

До недавнего времени новым пользователям приходилось проходить стандартный и довольно сложный путь: регистрация на бирже, подтверждение личности (KYC), изучение принципов работы криптокошельков и только после этого — покупка Bitcoin или других активов. Для многих 12 секретных слов (сид-фразы) и комиссии за транзакции в блокчейне (гас фис) оставались непонятными. Эти сложности часто приводили к ошибкам, отправке средств на неверные адреса или потере ключей от кошелька.

Интеграция ИИ и крипто

Сегодня ситуация кардинально меняется. Сообщения об интеграции сервиса МунПай в ChatGPT привлекли внимание экспертов отрасли. Это позволяет пользователям покупать криптовалюту, не выходя из интерфейса бота. Кроме того, экосистема Base биржи Coinbase разрабатывает инструменты, позволяющие ИИ-помощникам напрямую взаимодействовать с кошельками и блокчейн -приложениями.

В будущем пользователь будет просто спрашивать у ChatGPT, что такое Bitcoin или как перевести деньги за границу. Искусственный интеллект не только даст объяснение, но и выполнит все технические этапы вместо пользователя, помогая завершить транзакцию. Это переносит процесс онбординга на крипторынок из интерфейсов бирж в чат-боты.

Главная проблема криптоиндустрии заключалась не в самой технологии, а в неудобстве пользовательского опыта (УКс). Процессы, которые казались простыми опытным трейдерам, могли выглядеть пугающе для новичков. Искусственный интеллект же скрывает этот «пугающий» технический слой, выступая в роли умного моста между пользователем и блокчейном.

Исторический опыт и новые возможности

На самом деле, криптопользователи использовали ботов в Telegram и Discord для проверки цен или простых торговых операций задолго до появления современного ИИ. Однако сегодняшние модели, такие как ChatGPT, являются гораздо более совершенными и «умными» версиями тех простых ботов. Они не просто выполняют команды, но и общаются с пользователем, понимая его потребности.

В то время как интерес к криптовалютам растет и на рынке Узбекистана, такие упрощенные решения приобретают важное значение. Для местных пользователей инвестирование через знакомый интерфейс может быть гораздо удобнее и безопаснее, чем изучение сложных международных платформ. Это, в свою очередь, будет способствовать популяризации цифровой экономики.