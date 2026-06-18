Может ли цена Bitcoin вырасти до 145 000 долларов: анализ таинственного прогноза

Очередной сенсационный прогноз на рынке криптовалют вызвал бурные обсуждения. В социальных сетях вновь появилось анонимное сообщение, которое, как утверждается, было опубликовано в 2018 году и до сих пор с поразительной точностью предсказывало почти все изменения цены Bitcoin. Согласно этому прогнозу, крупнейший в мире цифровой актив может достичь отметки 145 000 долларов к октябрю 2026 года. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком, сообщает издание.

Сообщается, что эта информация изначально появилась на анонимном форуме 4чан. Пользователь, представившийся представителем таинственной группы, заявил, что они контролируют 90% рынка Bitcoin. По данным Коинтелеграф, на скриншоте четко указаны основные ценовые показатели с 2019 года, включая пик в 67 000 долларов в ноябре 2021 года и падение до 16 000 долларов в 2022 году.

Сомнения в прогнозе и вероятность редактирования

Хотя цифры близки к реальности, многие аналитики и эксперты относятся к подлинности этого сообщения со скептицизмом. Основная проблема заключается в том, что оригинальный источник или архивной копии скриншота не существует. Поскольку платформы вроде 4чан позволяют оставлять сообщения анонимно, существует высокая вероятность того, что кто-то сфальсифицировал пост с задним числом после того, как события уже произошли.

Кроме того, на различных платформах распространились противоречивые версии этого прогноза. Например, в аналогичном сообщении, опубликованном в июле в сети Binance Square, цена Bitcoin на сентябрь 2024 года была указана как 105 400 долларов. Однако на новом скриншоте этот показатель изменен на 74 000 долларов. Это свидетельствует о том, что данные редактируются в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Текущее состояние крипторынка

В настоящее время цена Bitcoin колеблется в диапазоне 60 000 – 70 000 долларов. Многие инвесторы ожидают роста криптовалют на фоне возможного снижения процентных ставок ФРС (Федеральной резервной системы США) и процессов инфляции в глобальной экономике. Однако, учитывая, что цель в 145 000 долларов в два раза превышает текущие цены, для такого роста потребуются очень сильные фундаментальные факторы.

Для узбекистанских инвесторов подобные новости также требуют осторожного подхода. Оборот криптоактивов в нашей стране регулируется законом, и рекомендуется торговать через лицензированные биржи. Инвестирование на основе анонимных прогнозов может привести к значительным финансовым потерям.

В заключение можно сказать, что хотя этот «прогноз» вызвал большой интерес в социальных сетях, отсутствие технических доказательств заставляет рассматривать его просто как очередной инструмент манипуляции. Крипторынок отличается высокой волатильностью, и любой прогноз носит лишь вероятностный характер.