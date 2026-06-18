Может ли цена Bitcoin вырасти до 145 000 долларов: анализ таинственного прогноза

·5·Экономика
Может ли цена Bitcoin вырасти до 145 000 долларов: анализ таинственного прогноза

Очередной сенсационный прогноз на рынке криптовалют вызвал бурные обсуждения. В социальных сетях вновь появилось анонимное сообщение, которое, как утверждается, было опубликовано в 2018 году и до сих пор с поразительной точностью предсказывало почти все изменения цены Bitcoin. Согласно этому прогнозу, крупнейший в мире цифровой актив может достичь отметки 145 000 долларов к октябрю 2026 года. Об этом сообщает Коинтелеграф.ком, сообщает издание.

Сообщается, что эта информация изначально появилась на анонимном форуме 4чан. Пользователь, представившийся представителем таинственной группы, заявил, что они контролируют 90% рынка Bitcoin. По данным Коинтелеграф, на скриншоте четко указаны основные ценовые показатели с 2019 года, включая пик в 67 000 долларов в ноябре 2021 года и падение до 16 000 долларов в 2022 году.

Сомнения в прогнозе и вероятность редактирования

Хотя цифры близки к реальности, многие аналитики и эксперты относятся к подлинности этого сообщения со скептицизмом. Основная проблема заключается в том, что оригинальный источник или архивной копии скриншота не существует. Поскольку платформы вроде 4чан позволяют оставлять сообщения анонимно, существует высокая вероятность того, что кто-то сфальсифицировал пост с задним числом после того, как события уже произошли.

Кроме того, на различных платформах распространились противоречивые версии этого прогноза. Например, в аналогичном сообщении, опубликованном в июле в сети Binance Square, цена Bitcoin на сентябрь 2024 года была указана как 105 400 долларов. Однако на новом скриншоте этот показатель изменен на 74 000 долларов. Это свидетельствует о том, что данные редактируются в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Текущее состояние крипторынка

В настоящее время цена Bitcoin колеблется в диапазоне 60 000 – 70 000 долларов. Многие инвесторы ожидают роста криптовалют на фоне возможного снижения процентных ставок ФРС (Федеральной резервной системы США) и процессов инфляции в глобальной экономике. Однако, учитывая, что цель в 145 000 долларов в два раза превышает текущие цены, для такого роста потребуются очень сильные фундаментальные факторы.

Для узбекистанских инвесторов подобные новости также требуют осторожного подхода. Оборот криптоактивов в нашей стране регулируется законом, и рекомендуется торговать через лицензированные биржи. Инвестирование на основе анонимных прогнозов может привести к значительным финансовым потерям.

В заключение можно сказать, что хотя этот «прогноз» вызвал большой интерес в социальных сетях, отсутствие технических доказательств заставляет рассматривать его просто как очередной инструмент манипуляции. Крипторынок отличается высокой волатильностью, и любой прогноз носит лишь вероятностный характер.

BitcoinКриптовалютаБлокчейнИнвестицииРынок
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Laylo
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Новый портал в мир криптовалют: поможет ли ChatGPT устранить сложности в отраслиНовый портал в мир криптовалют: поможет ли ChatGPT устранить сложности в отраслиСегодня, 14:38Платформа Ледн начала принимать актив Tether Голд в качестве залога по кредитамПлатформа Ледн начала принимать актив Tether Голд в качестве залога по кредитамСегодня, 14:18Узбекистан стал площадкой для практического диалога и реформ для инвесторовУзбекистан стал площадкой для практического диалога и реформ для инвесторовСегодня, 13:52Стратегия Bitcoin: Капитал Б привлекает рекордные 120 миллиардов долларовСтратегия Bitcoin: Капитал Б привлекает рекордные 120 миллиардов долларовСегодня, 13:13Страны Г7 объединяются против краж криптовалюты Северной КореейСтраны Г7 объединяются против краж криптовалюты Северной КореейСегодня, 12:19Объявлены курсы валют на 19 июняОбъявлены курсы валют на 19 июняСегодня, 11:18
ОбъявленияДля сотрудничества
Плайматч: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Плайматч: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены курсы валют на 21 мая
Объявлены курсы валют на 21 мая
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Новые надежды на снижение цен на мясо в животноводстве
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 25 мая
Объявлены курсы валют на 2 июня
Объявлены курсы валют на 2 июня
Объявлены курсы валют на 3 июня
Объявлены курсы валют на 3 июня
Объявлены курсы валют на 22 мая
Объявлены курсы валют на 22 мая
На 25 мая прогнозируется снижение курса доллара
На 25 мая прогнозируется снижение курса доллара
На 22 мая прогнозируется снижение курса доллара
На 22 мая прогнозируется снижение курса доллара